https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/gerasimov-nazval-otrazhenie-kontrnastupleniya-vsu-glavnoy-zadachey-goda-1049541488.html

Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года

Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T15:10+0300

2023-12-21T15:10+0300

2023-12-21T15:10+0300

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами, было основной задачей российской армии в 2023 году, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.По его словам, Украина планировала к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, в последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом. Для этого, отметил Герасимов, "к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства". Он добавил, что в последующем группировка была увеличена до 80 батальонов."В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций", - подчеркнул Герасимов.Он отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны ВС РФ. По его словам, дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, подчеркнул начальник Генштаба. "Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", - констатировал он.

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