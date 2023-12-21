https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/gerasimov-nazval-otrazhenie-kontrnastupleniya-vsu-glavnoy-zadachey-goda-1049541488.html
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами... 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T15:10+0300
2023-12-21T15:10+0300
2023-12-21T15:10+0300
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами, было основной задачей российской армии в 2023 году, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.По его словам, Украина планировала к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, в последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом. Для этого, отметил Герасимов, "к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства". Он добавил, что в последующем группировка была увеличена до 80 батальонов."В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций", - подчеркнул Герасимов.Он отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны ВС РФ. По его словам, дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, подчеркнул начальник Генштаба. "Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", - констатировал он.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами, было основной задачей российской армии в 2023 году, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, Украина планировала к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, в последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом. Для этого, отметил Герасимов, "к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства".
Он добавил, что в последующем группировка была увеличена до 80 батальонов.
"В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций", - подчеркнул Герасимов.
Он отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны ВС РФ. По его словам, дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, подчеркнул начальник Генштаба. "Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", - констатировал он.