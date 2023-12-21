https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/les-ne-rubitsya-kadry-utekayut-chto-proiskhodit-v-lesnom-khozyaystve-abkhazii-1049545537.html

Лес не рубится, кадры утекают: что происходит в лесном хозяйстве Абхазии

Лес не рубится, кадры утекают: что происходит в лесном хозяйстве Абхазии

О том, как обстоят дела в лесной отрасли Абхазии, чем занимается Государственное управление лесного хозяйства, как осуществляется программа по восстановлению... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T19:00+0300

2023-12-21T19:00+0300

2023-12-21T19:00+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

леса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/15/1049544921_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_e8b2b292a4192769ee4d5f16ced3578f.jpg

Ежегодно Кабинетом министров Абхазии утверждается объем лесосечного фонда. Он составляет порядка 25-27 тысяч кубометров.В 2023 году лесосечный фонд составил 25 тысяч кубометров. Но фактическое исполнение - всего порядка двух тысяч кубометров. Основная причина - запоздалое определение лесосечного фонда, без которого лесхозы не могут приступить к работе.Еще одна причина - сокращение площади сырьевой базы в Гулрыпшском и Очамчырском районах после создания Кодорского национального парка. По словам Мелкумова, основные лесосечные фонды этих двух лесхозов отошли к категории охраняемой зоны, и теперь там не производится вырубка.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, леса, видео