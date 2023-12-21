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Лес не рубится, кадры утекают: что происходит в лесном хозяйстве Абхазии
Лес не рубится, кадры утекают: что происходит в лесном хозяйстве Абхазии
О том, как обстоят дела в лесной отрасли Абхазии, чем занимается Государственное управление лесного хозяйства, как осуществляется программа по восстановлению... 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T19:00+0300
2023-12-21T19:00+0300
2023-12-21T19:00+0300
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Ежегодно Кабинетом министров Абхазии утверждается объем лесосечного фонда. Он составляет порядка 25-27 тысяч кубометров.В 2023 году лесосечный фонд составил 25 тысяч кубометров. Но фактическое исполнение - всего порядка двух тысяч кубометров. Основная причина - запоздалое определение лесосечного фонда, без которого лесхозы не могут приступить к работе.Еще одна причина - сокращение площади сырьевой базы в Гулрыпшском и Очамчырском районах после создания Кодорского национального парка. По словам Мелкумова, основные лесосечные фонды этих двух лесхозов отошли к категории охраняемой зоны, и теперь там не производится вырубка.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, леса, видео
видео, мультимедиа, абхазия, леса, видео
Лес не рубится, кадры утекают: что происходит в лесном хозяйстве Абхазии
О том, как обстоят дела в лесной отрасли Абхазии, чем занимается Государственное управление лесного хозяйства, как осуществляется программа по восстановлению леса, рассказал в интервью радио Sputnik замначальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.
Ежегодно Кабинетом министров Абхазии утверждается объем лесосечного фонда. Он составляет порядка 25-27 тысяч кубометров.
В 2023 году лесосечный фонд составил 25 тысяч кубометров. Но фактическое исполнение - всего порядка двух тысяч кубометров. Основная причина - запоздалое определение лесосечного фонда, без которого лесхозы не могут приступить к работе.
“За последние несколько лет не удается выйти даже на пятую или четвертую часть объема, поскольку лесосечный фонд - основной допускающий нас к работе документ, который принимается Правительством. Естественно, принимая его в середине года, сложно успеть набрать обороты. Поэтому показатели фактической вырубки в среднем - 4-5 тысяч в год. В предыдущие несколько лет так сложилось, что в июне-июле принимался лесосечный фонд. Поэтому времени на раскачку не остается обычно и показатели, к сожалению, невысокие”, - пояснил замначальника Управления лесного хозяйства Камо Мелкумов.
Еще одна причина - сокращение площади сырьевой базы в Гулрыпшском и Очамчырском районах после создания Кодорского национального парка. По словам Мелкумова, основные лесосечные фонды этих двух лесхозов отошли к категории охраняемой зоны, и теперь там не производится вырубка.
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