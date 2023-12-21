https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/muzhchina-pogib-v-pozhare-v-sukhumskom-rayone-1049544210.html

Мужчина погиб в пожаре в Сухумском районе

Мужчина погиб в пожаре в Сухумском районе

Сигнал о возгорании поступил в 03:49 в четверг 21 декабря. 21.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Пожилой мужчина погиб в пожаре в Сухумском районе, сообщили в МЧС Абхазии. К моменту приезда пожарного и спасательного расчетов МЧС пламя полностью охватило строение. Дом сгорел. Причины происшествия устанавливаются.

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