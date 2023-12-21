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Мужчина погиб в пожаре в Сухумском районе
Мужчина погиб в пожаре в Сухумском районе
Сигнал о возгорании поступил в 03:49 в четверг 21 декабря. 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T17:15+0300
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Пожилой мужчина погиб в пожаре в Сухумском районе, сообщили в МЧС Абхазии. К моменту приезда пожарного и спасательного расчетов МЧС пламя полностью охватило строение. Дом сгорел. Причины происшествия устанавливаются.
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Мужчина погиб в пожаре в Сухумском районе
17:15 21.12.2023 (обновлено: 17:45 21.12.2023)
Сигнал о возгорании поступил в 03:49 в четверг 21 декабря.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Пожилой мужчина погиб в пожаре в Сухумском районе, сообщили в МЧС Абхазии.
Пожар произошел в двухэтажном доме в селе Нижняя Эшера Сухумского района. В доме находился 85-летний мужчина.
К моменту приезда пожарного и спасательного расчетов МЧС пламя полностью охватило строение.
Дом сгорел. Причины происшествия устанавливаются.