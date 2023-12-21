https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/poleznoe-i-zapominayuscheesya-chto-podarit-rebenku-na-novyy-god-1049390301.html

Полезное и запоминающееся: что подарить ребенку на Новый год

Полезное и запоминающееся: что подарить ребенку на Новый год

Новый год не за горами, перед родителями к празднику встает главный вопрос – что подарить и чем удивить ребенка? 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T20:00+0300

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новый год

общество

дети

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Конечно, при выборе подарка необходимо учитывать интересы и увлечения своего чада. Легче, если ребенок четко знает, чего хочет и говорит об этом или пишет в письме Деду Морозу, но, когда малыш ждет сюрприза, приходится подключать фантазию.Sputnik попытается подсказать, какой полезный и красивый подарок подобрать к Новому году.Асмат Цвижба, SputnikПолезное и нужноеЕсли вы хотите, чтобы подарок не просто доставил радость, но и приносил пользу для ребенка, вот несколько вариантов.Вигвам. Это тот же домик на дереве, только внутри дома. Представьте, сколько сценариев различных историй ребенок может разыграть в своем собственном "домике". Вигвам станет местом, где он сможет поиграть в одиночестве, пригласить друзей, обставить все так, как захочется.Если вы пытаетесь привить ребенку любовь к чтению, то следует начать с визуально привлекательной обложки. Издания уже давно выпускают настолько красиво проиллюстрированные книги, что даже самый ленивый захочет их заполучить в подарок. Если бумажной версией завлечь не удалось, можно попробовать подарить ребенку электронную книгу. Опасаться за зрение не стоит, ведь в моделях регулируется размер шрифта и подсветка.Если ребенок увлекается социальными сетями, любит записывать себя на видео, можно рассмотреть в качестве подарка набор юного блогера – кольцевая лампа, штатив, микрофон и наушники.ЛюбознательнымМикроскоп, бинокль, набор юного химика, набор для выращивания кристаллов, набор фокусника – рынок познавательных игрушек для детей предлагает так много вариантов для самых любознательных, что глаза разбегаются.Такие подарки не только помогают развитию ребенка в различных областях, но и занимают их на долгое время, а это настоящий подарок для родителей.ВоспоминанияНовый год – тот самый праздник, когда родитель может подарить ребенку не просто положительные эмоции, но и память на всю жизнь.К примеру, первый велосипед, видеокамера, фотоаппарат, желанный кукольный домик, ролики, первый сборник сказок или энциклопедия, которую перед сном можно будет читать всей семьей.Отличным подарком для самых маленьких станет мягкая игрушка – любимый персонаж из мультика или сказки, который может даже заговорить. В Абхазии уже несколько лет делают "говорящие" на родном языке игрушки, которые влюбляют в себя малышей.

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новый год, общество, дети