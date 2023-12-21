https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/posrednik-melkumov-o-nezakonnoy-vyrubke-i-vosstanovlenii-lesov-abkhazii---1049535495.html
Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии
Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии
О состоянии лесного хозяйства Абхазии, как контролируется незаконная вырубка, и как восстанавливаются леса, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель... 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T14:28+0300
2023-12-21T14:28+0300
2023-12-21T14:28+0300
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Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии
Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии
По словам Мелкумова ежегодно план лесозаготовок не удается выполнить, только в текущем году из 25 тысяч необходимых удалось заготовить порядка 2 тысяч кубических метров леса. О том, почему так происходит и как обстоят дела с незаконной вырубкой, в том числе и елей, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, леса, аудио
подкасты, посредник, леса, аудио
Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии
О состоянии лесного хозяйства Абхазии, как контролируется незаконная вырубка, и как восстанавливаются леса, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Абхазии Камо Мелкумовым.
По словам Мелкумова ежегодно план лесозаготовок не удается выполнить, только в текущем году из 25 тысяч необходимых удалось заготовить порядка 2 тысяч кубических метров леса. О том, почему так происходит и как обстоят дела с незаконной вырубкой, в том числе и елей, слушайте в аудиофайле.