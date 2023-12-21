https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/posrednik-melkumov-o-nezakonnoy-vyrubke-i-vosstanovlenii-lesov-abkhazii---1049535495.html

Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии

Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии

О состоянии лесного хозяйства Абхазии, как контролируется незаконная вырубка, и как восстанавливаются леса, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T14:28+0300

2023-12-21T14:28+0300

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Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии Посредник: Мелкумов о незаконной вырубке и восстановлении лесов Абхазии

По словам Мелкумова ежегодно план лесозаготовок не удается выполнить, только в текущем году из 25 тысяч необходимых удалось заготовить порядка 2 тысяч кубических метров леса. О том, почему так происходит и как обстоят дела с незаконной вырубкой, в том числе и елей, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, леса, аудио