https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/putin-dal-porucheniya-po-vnedreniyu-informatsionnykh-sistem-voinskogo-ucheta-1049540178.html
Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета
Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета
Минобороны и Минцифры должны будут организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T12:35+0300
2023-12-21T12:35+0300
2023-12-21T12:35+0300
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
армия
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета, соответствующие документы опубликовали на сайте Кремля.Ответственным президент назначил министра обороны Сергея Шойгу.Поручено также доложить о ситуации до 1 ноября 2024 года, далее один раз в полгода.Глава государства также поручил Минобороны до 15 января сформировать подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, а также определить замминистра, ответственного за внедрение и развитие этой системы и реестра повесток.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, вооруженные силы рф, россия, армия
владимир путин, вооруженные силы рф, россия, армия
Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета
Минобороны и Минцифры должны будут организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik.
Президент России Владимир Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета, соответствующие документы опубликовали на сайте
Кремля.
"Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее — государственная информационная система) и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (далее — реестр повесток)", — говорится в одном из поручений.
Ответственным президент назначил министра обороны Сергея Шойгу.
Поручено также доложить о ситуации до 1 ноября 2024 года, далее один раз в полгода.
Глава государства также поручил Минобороны до 15 января сформировать подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, а также определить замминистра, ответственного за внедрение и развитие этой системы и реестра повесток.