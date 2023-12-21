https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/putin-dal-porucheniya-po-vnedreniyu-informatsionnykh-sistem-voinskogo-ucheta-1049540178.html

Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета

Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета

Минобороны и Минцифры должны будут организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. 21.12.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

вооруженные силы рф

россия

армия

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета, соответствующие документы опубликовали на сайте Кремля.Ответственным президент назначил министра обороны Сергея Шойгу.Поручено также доложить о ситуации до 1 ноября 2024 года, далее один раз в полгода.Глава государства также поручил Минобороны до 15 января сформировать подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, а также определить замминистра, ответственного за внедрение и развитие этой системы и реестра повесток.

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Sputnik Абхазия

владимир путин, вооруженные силы рф, россия, армия