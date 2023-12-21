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Самолет-радар А-100 "Премьер": испытания продолжаются

Самолет-радар А-100 "Премьер": испытания продолжаются

Новейшая российская система дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Премьер" на базе Ил-76МД-90А по основным характеристикам значительно... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T20:35+0300

2023-12-21T20:35+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательИспытания "Премьера" начались в 2019 году и завершатся в 2024-м. Первый полет с работающим на излучение многофункциональным бортовым радиотехническим комплексом А-100 выполнил накануне СВО, в феврале 2022 года."Премьер" предназначен также для управления истребительной (ударной) авиацией и беспилотниками при наведении на воздушные, наземные и морские цели, то есть может действовать в качестве многофункционального воздушного штаба. А-100 может быть эффективен во взаимодействии с наземными средствами разведки типа РЛС дальнего обнаружения "Воронеж", это особенно важно в борьбе с высокоточным оружием большой дальности – крылатыми ракетами и другими низколетящими целями. "Премьер" обладает потенциалом контроля космического пространства – создан надежный (защищенный) канал передачи данных "самолет – спутник".Основное преимущество А-100 – новый двухдиапазонный радар с активной фазированной антенной решеткой, который способен лучше различать цели, включая "невидимые" для обычных радаров самолеты и крылатые ракеты, созданные с применением стелс-технологий. Такие же стоят на российских истребителях 5-го поколения.Могущество "Премьера" обеспечивают самые передовые российские достижения в радиолокации и информационных технологиях. Бортовой многофункциональный радиотехнический комплекс А-100 практически невозможно "заглушить" средствами радиоэлектронной борьбы противника. Важная особенность новейшей системы – в реальном времени передавать информацию о воздушной обстановке в наземные штабы и системы ПВО в автоматическом режиме (без голосовой связи). Заметим, "Премьер" полностью создан из российских комплектующих.Платформа системы А-100 – модернизированный самолет Ил-76МД-90А с облегченной конструкцией и новыми экономичными двигателями – позволяет шесть часов дежурить в воздухе в 1000 км от базы без дозаправки в воздухе (она предусмотрена). От средств ПВО противника А-100 защищен автоматической системой радиоэлектронного подавления РЛС и специальными мишенями-ловушками.Особенности боевого примененияМинистр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил: "По своим характеристикам авиационный комплекс А-100 превосходит зарубежные аналоги. Его разведывательные возможности позволят обнаруживать новые классы целей… А-100 сможет контролировать и воздушное пространство, и наземные цели, а также решать более сложные задачи в области воздушно-космической обороны".Потребность Воздушно-космических сил России в самолетах-радарах оценивается в 35-40 единиц. Примерно столько же было произведено в СССР крылатых радаров А-50 различных модификаций, и столько же сегодня эксплуатируется "Аваксов".Западные специалисты считают, что А-50У по характеристикам не уступает Boeing E-3 Sentry. А-50У видит бомбардировщик противника за 650 км, крылатую ракету – за 215 км. Способен одновременно сопровождать до 40 воздушных целей и около 300 наземных. Позволяет уничтожать воздушные цели зенитными ракетами ЗРС С-400 на максимальном удалении до 400 км – на высотах до 5 метров от земли. В связке с современными комплексами ЗРК и истребителями самолеты А-50У показывают отличные боевые результаты.Поэтому даже сейчас, до подхода нового поколения крылатых радаров А-100 "Премьер" на украинском ТВД ВКС России готовы к горячему приему обещанных киевскому режиму американских истребителей F-16.Российский ОПК в XXI веке уверенно выигрывает гонку высокотехнологичных вооружений – практически на всех "беговых дорожках" США и другие страны НАТО решительно отстают.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, нато, сша, россия, украина