https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/vozba-o-narusheniyakh-pravil-ispolzovaniya-pirotekhniki-opasnost-realnaya----1049540012.html

Возба о нарушениях правил использования пиротехники: опасность реальная

Возба о нарушениях правил использования пиротехники: опасность реальная

Как безопасно использовать пиротехническую продукцию и каковы правила ее продажи, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления государственного... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T19:15+0300

2023-12-21T19:15+0300

2023-12-21T19:15+0300

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Пожарник рассказал о главных правилах использования пиротехники Пожарник рассказал о главных правилах использования пиротехники

Сотрудники МЧС Абхазии начали плановую проверку пиротехнической продукции в торговых точках на всей территории Абхазии. Возба рассказал, какие требования предъявляются продавцам и как правильно хранить пиротехническую продукцию.Говоря о требованиях по использованию пиротехники, сотрудник МЧС подчеркнул, что необходимо контролировать детей, так как чаще всего среди пострадавших именно они."Пускать салюты категорически запрещено внутри помещений, возле заправок, на крышах домов, и на балконах. При покупке салюта необходимо изучить правила использования, инструкцию, и эксплуатировать на свободных площадках. При использовании какой-либо пиротехники каждый должен быть внимательным, поскольку опасность реальная", - сказал Возба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2023

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подкасты, мчс абхазии, пожар, пиротехника, аудио