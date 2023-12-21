https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/vozba-o-narusheniyakh-pravil-ispolzovaniya-pirotekhniki-opasnost-realnaya----1049540012.html
Возба о нарушениях правил использования пиротехники: опасность реальная
Возба о нарушениях правил использования пиротехники: опасность реальная
Как безопасно использовать пиротехническую продукцию и каковы правила ее продажи, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления государственного... 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T19:15+0300
2023-12-21T19:15+0300
2023-12-21T19:15+0300
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Пожарник рассказал о главных правилах использования пиротехники
Пожарник рассказал о главных правилах использования пиротехники
Сотрудники МЧС Абхазии начали плановую проверку пиротехнической продукции в торговых точках на всей территории Абхазии. Возба рассказал, какие требования предъявляются продавцам и как правильно хранить пиротехническую продукцию.Говоря о требованиях по использованию пиротехники, сотрудник МЧС подчеркнул, что необходимо контролировать детей, так как чаще всего среди пострадавших именно они."Пускать салюты категорически запрещено внутри помещений, возле заправок, на крышах домов, и на балконах. При покупке салюта необходимо изучить правила использования, инструкцию, и эксплуатировать на свободных площадках. При использовании какой-либо пиротехники каждый должен быть внимательным, поскольку опасность реальная", - сказал Возба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, мчс абхазии, пожар, пиротехника, аудио
подкасты, мчс абхазии, пожар, пиротехника, аудио
Возба о нарушениях правил использования пиротехники: опасность реальная
Как безопасно использовать пиротехническую продукцию и каковы правила ее продажи, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Омар Возба.
Сотрудники МЧС Абхазии начали плановую проверку пиротехнической продукции в торговых точках на всей территории Абхазии. Возба рассказал, какие требования предъявляются продавцам и как правильно хранить пиротехническую продукцию.
Говоря о требованиях по использованию пиротехники, сотрудник МЧС подчеркнул, что необходимо контролировать детей, так как чаще всего среди пострадавших именно они.
"Пускать салюты категорически запрещено внутри помещений, возле заправок, на крышах домов, и на балконах. При покупке салюта необходимо изучить правила использования, инструкцию, и эксплуатировать на свободных площадках. При использовании какой-либо пиротехники каждый должен быть внимательным, поскольку опасность реальная", - сказал Возба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.