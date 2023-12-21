https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/zasedanie-koordinatsionnogo-mekhanizma-po-poisku-propavshikh-bez-vesti-sostoyalos-v-stambule-1049540801.html

Заседание Координационного механизма по поиску пропавших без вести состоялось в Стамбуле

Заседание Координационного механизма по поиску пропавших без вести состоялось в Стамбуле

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста договорились о практических шагах по... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T13:10+0300

2023-12-21T13:10+0300

2023-12-21T13:42+0300

в абхазии

абхазия

красный крест

грузия

пропавшие без вести

овна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039806145_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d37b560cef4fb26de89237d592d609a7.jpg

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста договорились о практических шагах по активизации сбора и обмена информацией по поиску лиц, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах.В Стамбуле 20 декабря состоялось 15-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести.Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК.

абхазия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, красный крест, грузия, пропавшие без вести, овна