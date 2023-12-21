https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/zasedanie-koordinatsionnogo-mekhanizma-po-poisku-propavshikh-bez-vesti-sostoyalos-v-stambule-1049540801.html
Заседание Координационного механизма по поиску пропавших без вести состоялось в Стамбуле
Заседание Координационного механизма по поиску пропавших без вести состоялось в Стамбуле
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста договорились о практических шагах по... 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T13:10+0300
2023-12-21T13:10+0300
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста договорились о практических шагах по активизации сбора и обмена информацией по поиску лиц, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах.В Стамбуле 20 декабря состоялось 15-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести.Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК.
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абхазия, красный крест, грузия, пропавшие без вести, овна
Заседание Координационного механизма по поиску пропавших без вести состоялось в Стамбуле
13:10 21.12.2023 (обновлено: 13:42 21.12.2023)
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста договорились о практических шагах по активизации сбора и обмена информацией по поиску лиц, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах.
В Стамбуле 20 декабря состоялось 15-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести.
За 2023 год были найдены и идентифицированы останки двоих участников Отечественной войны народа Абхазии. За все время работы механизма с абхазской стороны были опознаны и переданы родственникам останки 46 человек.
Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК.