https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/geroin-i-voyny-zapad-zanyalsya-indiyskim-okeanom-1049552868.html

Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном

Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном

Российские военные корабли оживились в Индийском океане, вдобавок Москва помогает оружием военному режиму в Мьянме и проводит с ним военные учения — как это... 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T14:00+0300

2023-12-22T14:00+0300

2023-12-22T14:09+0300

мнение

авторы

колумнисты

индийский океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/16/1049552501_0:18:3348:1901_1920x0_80_0_0_b09682d5f6a6cd34370ace858e9b639c.jpg

Перед нами типичный случай аналитического идиотизма: журналистка из гонконгской South China Morning Post чувствует, что-то серьезное происходит, не понимает что, но считает своим долгом пощекотать нервы публике, пишет Дмитрий Козырев для РИА Новости.Но, вообще-то, тут есть крупица правды, суть которой в том, что Индийский океан слишком долго был — извините за юмор — тихим. А сейчас там начинаются интересные процессы. И их надо как минимум отслеживать, чем заняты далеко не только в России.Посмотрим сначала на его восточные берега. Недавний заход трех военных кораблей нашего флота в Бангладеш — это, в общем, рутина, хотя приятная, потому что их там не было ровно полвека с момента, когда наш флот помогал убирать мины и, по сути, создавать страну. Сейчас наше сотрудничество с ней оживилось, но никакой сенсации в этом нет.А вот что касается Мьянмы (бывшей Бирмы) — тут много нового и интересного, и не зря мы сотрудничаем с ее правительством. Ключевая проблема этой страны в том, что она граничит с Китаем и может считаться чем-то вроде моста Пекина в Индийский океан. Так что уже не первое десятилетие Запад старается посадить там зеленскообразный режим и вредить Китаю, а те власти, которые этого не делают, — хунта и враг демократии. Нет, ну в самом деле: в Тихоокеанском регионе есть Тайвань, чья задача провоцировать китайцев на войну, а другой океан что, хуже?У этой давней истории именно сейчас возникло бурное продолжение — война, причем близко от китайской границы Мьянмы. В регионе обсуждают, устоит ли режим, ведь повстанцы нанесли ему одновременные удары в нескольких местах и военным пришлось плохо. Нет, он устоит, говорят умные люди. Но тут есть нечто старо-новое. Дело в том, что база повстанцев — недалеко от территорий, когда-то бывших частью опиумно-героинового Золотого треугольника (в него входили еще окраины Лаоса и Таиланда). Треугольник пришел в упадок, оттесненный с рынков афганским маком, его лаосско-тайская часть вообще почти отпала. Но с 2021 года режим талибов в Кабуле начал давить наркоторговлю, и вот вам новость: теперь именно Мьянма — мировой лидер по героиновой части (иногда они возвращаются).И заняты этим ренессансом, повторим, как раз те племена, что обитают ближе к китайской границе и атакуют режим. Очень удачная получается ситуация — самофинансируемая партизанщина без лишней нагрузки на бюджет США или кого-то еще (то есть не Украина и не Тайвань). Вдобавок неприятности возникают у Индии, лежащей на транзите этого товара.Ну а что происходит у западных берегов Индийского океана, мы видим хорошо. Американский флот, грозящий партизанам Северного Йемена, которые пускают ракеты в суда, идущие в Израиль. Но арабы в этой операции участвуют по минимуму (только Бахрейн). Зато на прошлой неделе дипломатия Пекина сделала новый шаг по прекращению напряженности между ближневосточниками: провела встречу двух бывших ключевых противников по формуле "Саудовская Аравия — Иран — Китай", на которой среди прочего говорилось о совместном морском патрулировании все того же региона. То есть отдельно от американской коалиции. Китайский флот там довольно активен. И Индия посылает туда пару фрегатов — тоже отдельно. В общем, в океане стало шумно.Кстати, что там говорила наша обозревательница из гонконгской газеты на тему "а как это понравится индийцам"? Тут есть и серьезные мысли на этот счет, например, в китайских СМИ. Получается так: последние события создают большие проблемы для индийской политики балансирования между Западом и Востоком. Запад не может перенести высокотехнологичные производства из Восточной Азии в Южную, то есть в Индию (не та рабочая сила). Идеологи США с коллегами постоянно говорят, что в Дели не тот режим, пахнет авторитаризмом.И вдобавок сейчас эта держава видит, что ее планы развития связей с Ближним Востоком (конкурируя тут с китайцами) под ударом, потому что западникам не понравилось то, куда этот Ближний Восток идет, и ставка была сделана на его подрыв. Так что и внешней политике Индии (не говоря о китайской или российской) придется на происходящее как-то реагировать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/progressivnyy-shag-o-chem-dogovorilis-rossiya-i-kitay-pod-konets-goda-1049537955.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/zemli-svobodnykh-bolshe-net-1049474176.html

индийский океан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мнение, авторы, колумнисты, индийский океан