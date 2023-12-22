https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/glavnyy-chetverg-vardaniya-o-glavnykh-itogakh-raboty-administratsii-pitsundy--1049542730.html

Главный четверг: Вардания о главных итогах работы администрации Пицунды

Главный четверг: Вардания о главных итогах работы администрации Пицунды

Заместитель главы администрации Пицунды Даут Вардания в эфире радио Sputnik подвел итоги 2023 года, рассказал о том, что удалось сделать за этот период и... 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T11:23+0300

2023-12-22T11:23+0300

2023-12-22T11:23+0300

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Главный четверг: Вардания о главных итогах работы Администрации Пицунды Главный четверг: Вардания о главных итогах работы Администрации Пицунды

Вардания отметил слаженную работу всех госструктур по устранению последствий стихии, которая обрушилась на Гагрский район этим летом. Более 60 миллионов рублей было выплачено пострадавшим.Заместитель главы администрации Пицунды рассказал, какие работы были проведены по благоустройству города, что планируют продолжить уже на следующий год.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле выше.

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подкасты, главный четверг, ураган в абхазии, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, пицунда, аудио