Изменения в Воздушный кодекс Абхазии внесены в первом чтении

совершенствование понятий, связанных с определением уполномоченных органов, совершенствование понятий, связанных с определением уполномоченных органов,

установление правил для специалистов авиаперсонала о прохождении медосмотра при приеме на работу и в течение трудовой деятельности, в том числе, тесты на наличие в организме наркотических и психотропных веществ; установление правил для специалистов авиаперсонала о прохождении медосмотра при приеме на работу и в течение трудовой деятельности, в том числе, тесты на наличие в организме наркотических и психотропных веществ;

наделение уполномоченного органа в области гражданской авиации полномочиями по определению порядка проведения этих осмотров; наделение уполномоченного органа в области гражданской авиации полномочиями по определению порядка проведения этих осмотров;

установление мер, которые могут быть применены к авиационной организации или индивидуальному предпринимателю в случае не соблюдения требования законодательства в области гражданской авиации; установление мер, которые могут быть применены к авиационной организации или индивидуальному предпринимателю в случае не соблюдения требования законодательства в области гражданской авиации;

наделение соответствующих сотрудников полномочиями по задержанию лиц, нарушивших требования авиабезопасности, а также багажа, груза и почты, содержащие запрещенные предметы и вещества, для передачи их правоохранительным органам; наделение соответствующих сотрудников полномочиями по задержанию лиц, нарушивших требования авиабезопасности, а также багажа, груза и почты, содержащие запрещенные предметы и вещества, для передачи их правоохранительным органам;

совершенствование норм досмотра; совершенствование норм досмотра;

наделение перевозчика правом устанавливать свои правила, не перечащие общим правилам воздушной перевозки и не ухудшающие уровень обслуживания пассажиров; наделение перевозчика правом устанавливать свои правила, не перечащие общим правилам воздушной перевозки и не ухудшающие уровень обслуживания пассажиров;

введение возможности оформления перевозочных документов в электронном виде; введение возможности оформления перевозочных документов в электронном виде;

наделение уполномоченного органа полномочиями по установлению тарифов на услуги и сборов, правила их взимания; наделение уполномоченного органа полномочиями по установлению тарифов на услуги и сборов, правила их взимания;

расширение перечня оснований, при которых пассажир может отказаться от полета и получить деньги назад; расширение перечня оснований, при которых пассажир может отказаться от полета и получить деньги назад;