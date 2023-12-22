Изменения в Воздушный кодекс Абхазии внесены в первом чтении
12:08 22.12.2023 (обновлено: 12:09 22.12.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Парламента Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Воздушный Кодекс Республики Абхазия был введен в действие 1 сентября 2009 года.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в Воздушный кодекс республики в первом чтении.
Цель проекта - изменение действующих норм кодекса в связи с необходимостью совершенствования правового регулирования правоотношений в области гражданской авиации.
Проект предусматривает:
совершенствование понятий, связанных с определением уполномоченных органов,
установление правил для специалистов авиаперсонала о прохождении медосмотра при приеме на работу и в течение трудовой деятельности, в том числе, тесты на наличие в организме наркотических и психотропных веществ;
наделение уполномоченного органа в области гражданской авиации полномочиями по определению порядка проведения этих осмотров;
установление мер, которые могут быть применены к авиационной организации или индивидуальному предпринимателю в случае не соблюдения требования законодательства в области гражданской авиации;
наделение соответствующих сотрудников полномочиями по задержанию лиц, нарушивших требования авиабезопасности, а также багажа, груза и почты, содержащие запрещенные предметы и вещества, для передачи их правоохранительным органам;
совершенствование норм досмотра;
наделение перевозчика правом устанавливать свои правила, не перечащие общим правилам воздушной перевозки и не ухудшающие уровень обслуживания пассажиров;
введение возможности оформления перевозочных документов в электронном виде;
наделение уполномоченного органа полномочиями по установлению тарифов на услуги и сборов, правила их взимания;
расширение перечня оснований, при которых пассажир может отказаться от полета и получить деньги назад;
ответственность перевозчика за утрату, недостачу и порчу багажа и вещей пассажиров.
Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономиразвития Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге.
Ранее президент Аслан Бжания заявлял, что запуск Сухумского аэропорта состоится 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не обострится.