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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Изменения в Воздушный кодекс Абхазии внесены в первом чтении
Изменения в Воздушный кодекс Абхазии внесены в первом чтении
Воздушный Кодекс Республики Абхазия был введен в действие 1 сентября 2009 года. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в Воздушный кодекс республики в первом чтении.Цель проекта - изменение действующих норм кодекса в связи с необходимостью совершенствования правового регулирования правоотношений в области гражданской авиации. Проект предусматривает:Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономиразвития Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге.Ранее президент Аслан Бжания заявлял, что запуск Сухумского аэропорта состоится 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не обострится.
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Изменения в Воздушный кодекс Абхазии внесены в первом чтении

12:08 22.12.2023 (обновлено: 12:09 22.12.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Парламента Абхазии
Здание Парламента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Воздушный Кодекс Республики Абхазия был введен в действие 1 сентября 2009 года.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в Воздушный кодекс республики в первом чтении.
Цель проекта - изменение действующих норм кодекса в связи с необходимостью совершенствования правового регулирования правоотношений в области гражданской авиации.
Проект предусматривает:
совершенствование понятий, связанных с определением уполномоченных органов,
установление правил для специалистов авиаперсонала о прохождении медосмотра при приеме на работу и в течение трудовой деятельности, в том числе, тесты на наличие в организме наркотических и психотропных веществ;
наделение уполномоченного органа в области гражданской авиации полномочиями по определению порядка проведения этих осмотров;
установление мер, которые могут быть применены к авиационной организации или индивидуальному предпринимателю в случае не соблюдения требования законодательства в области гражданской авиации;
наделение соответствующих сотрудников полномочиями по задержанию лиц, нарушивших требования авиабезопасности, а также багажа, груза и почты, содержащие запрещенные предметы и вещества, для передачи их правоохранительным органам;
совершенствование норм досмотра;
наделение перевозчика правом устанавливать свои правила, не перечащие общим правилам воздушной перевозки и не ухудшающие уровень обслуживания пассажиров;
введение возможности оформления перевозочных документов в электронном виде;
наделение уполномоченного органа полномочиями по установлению тарифов на услуги и сборов, правила их взимания;
расширение перечня оснований, при которых пассажир может отказаться от полета и получить деньги назад;
ответственность перевозчика за утрату, недостачу и порчу багажа и вещей пассажиров.
Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономиразвития Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге.
Ранее президент Аслан Бжания заявлял, что запуск Сухумского аэропорта состоится 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не обострится.
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