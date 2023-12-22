https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/nevrolog-virtualnaya-rech-razrushaet-rechevoe-razvitie-rebenka---1049509114.html

Невролог: виртуальная речь разрушает речевое развитие ребенка

Невролог: виртуальная речь разрушает речевое развитие ребенка

Невролог, врач высшей категории Татьяна Машина в эфире радио Sputnik рассказала, какая работа ведется с детьми с нарушениями развития, почему их становится все... 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T14:54+0300

2023-12-22T14:54+0300

2023-12-22T14:54+0300

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Взаимный интерес: невролог Машина о детях с нарушениями развития Взаимный интерес: невролог Машина о детях с нарушениями развития

В Сухуме завершил свою работу Международный форум "Время добрых дел" направленный на привлечение внимания общественности к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.Российские специалисты из "Центра лечебной педагогики", Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате России рассказывают о современных подходах к долгосрочной реабилитации детей и подростков с двигательными нарушениями, о программах развития и поддержки взаимодействия ребенка и близких взрослых, и многом другом.Основная роль форума – обмен опытом, проблема детей с нарушениями развития захлестнула и мир, и Россию, сказала невролог в эфире радио."За время совей работы я вижу огромный рост это проблемы. Ранняя диагностика – главный фактор. Педиатры не обучены скринингу, не обучены правильно оценивать нервно-психическое развитие. Чем раньше мы определяем, тем больше мы можем помочь. До трех лет – это драгоценные дни, когда создаются нейронные сети. Есть чувствительный период к развитию определенного навыка. Словесно-образная связь до трех, четырех лет. Потом намного труднее. Речь навык. Речи надо научить, кто-то должен передать этот навык. Это должна сделать – мама, а если мама в гаджете? Виртуальная речь, телевизор, разрушает речевое развитие", - подчеркнула Машина.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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