https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/nodaru-kvarchiya-prisvoeno-zvanie-narodnyy-artist-abkhazii-1049562406.html

Нодару Кварчия присвоено звание "Народный артист Абхазии"

Нодару Кварчия присвоено звание "Народный артист Абхазии"

Указ о присвоении почетного звания подписал президент республики Аслан Бжания. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T17:11+0300

2023-12-22T17:11+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Председателю Союза композиторов Нодару Кварчия присвоено почетное звание "Народный артист Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры."За высокое исполнительское мастерство, весомый вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, воспитание подрастающего поколения, присвоить почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" Кварчия Нодару Ардоновичу, председателю Союза композиторов Абхазии, музыкальному руководителю народного ансамбля песни и танца "Ерцаху", – говорится в тексте указа.

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