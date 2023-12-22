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Нодару Кварчия присвоено звание "Народный артист Абхазии"
Нодару Кварчия присвоено звание "Народный артист Абхазии"
Указ о присвоении почетного звания подписал президент республики Аслан Бжания. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T17:11+0300
2023-12-22T17:11+0300
2023-12-22T17:11+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Председателю Союза композиторов Нодару Кварчия присвоено почетное звание "Народный артист Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры."За высокое исполнительское мастерство, весомый вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, воспитание подрастающего поколения, присвоить почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" Кварчия Нодару Ардоновичу, председателю Союза композиторов Абхазии, музыкальному руководителю народного ансамбля песни и танца "Ерцаху", – говорится в тексте указа.
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абхазия, новости, музыка, искусство
абхазия, новости, музыка, искусство
Нодару Кварчия присвоено звание "Народный артист Абхазии"
Указ о присвоении почетного звания подписал президент республики Аслан Бжания.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik.
Председателю Союза композиторов Нодару Кварчия присвоено почетное звание "Народный артист Республики Абхазия". Об этом сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
"За высокое исполнительское мастерство, весомый вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, воспитание подрастающего поколения, присвоить почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" Кварчия Нодару Ардоновичу, председателю Союза композиторов Абхазии, музыкальному руководителю народного ансамбля песни и танца "Ерцаху", – говорится в тексте указа.