Обратный отсчет до праздника: как украшали площадь Свободы к Новому году

Традиционно главную елку страны устанавливают на площади Свободы в Сухуме. В этом году эту работы начали в конце ноября. Помимо самой елки, праздничную атмосферу создадут иллюминация и ростовые фигуры.На площади Свободы установлена сцена для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов.Все праздничные дни будет открыта новогодняя ярмарка - там можно приобрести угощения и напитки. При этом на площади Свободы, где будут проходить основные празднества запрещено продавать сувениры, игрушки, чипсы, сухарики, пиротехнику, табак и энергетические напитки.
Главную елку страны откроют на площади Свободы в Сухуме в пятницу 22 декабря.
Традиционно главную елку страны устанавливают на площади Свободы в Сухуме. В этом году эту работы начали в конце ноября. Помимо самой елки, праздничную атмосферу создадут иллюминация и ростовые фигуры.
На площади Свободы установлена сцена для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов.
Все праздничные дни будет открыта новогодняя ярмарка - там можно приобрести угощения и напитки. При этом на площади Свободы, где будут проходить основные празднества запрещено продавать сувениры, игрушки, чипсы, сухарики, пиротехнику, табак и энергетические напитки.