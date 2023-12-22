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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Обратный отсчет до праздника: как украшали площадь Свободы к Новому году
Обратный отсчет до праздника: как украшали площадь Свободы к Новому году
Главную елку страны откроют на площади Свободы в Сухуме в пятницу 22 декабря. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
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Традиционно главную елку страны устанавливают на площади Свободы в Сухуме. В этом году эту работы начали в конце ноября. Помимо самой елки, праздничную атмосферу создадут иллюминация и ростовые фигуры.На площади Свободы установлена сцена для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов.Все праздничные дни будет открыта новогодняя ярмарка - там можно приобрести угощения и напитки. При этом на площади Свободы, где будут проходить основные празднества запрещено продавать сувениры, игрушки, чипсы, сухарики, пиротехнику, табак и энергетические напитки.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, сухум
фото , мультимедиа, абхазия, фото, сухум

Обратный отсчет до праздника: как украшали площадь Свободы к Новому году

15:51 22.12.2023
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Главную елку страны откроют на площади Свободы в Сухуме в пятницу 22 декабря.
Традиционно главную елку страны устанавливают на площади Свободы в Сухуме. В этом году эту работы начали в конце ноября. Помимо самой елки, праздничную атмосферу создадут иллюминация и ростовые фигуры.
На площади Свободы установлена сцена для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов.
Все праздничные дни будет открыта новогодняя ярмарка - там можно приобрести угощения и напитки. При этом на площади Свободы, где будут проходить основные празднества запрещено продавать сувениры, игрушки, чипсы, сухарики, пиротехнику, табак и энергетические напитки.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Свободы в Сухуме идет подготовка к Новому году.

На площади Свободы в Сухуме идет подготовка к Новому году. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Свободы в Сухуме идет подготовка к Новому году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Месяц назад здесь начали устанавливать главную елку страны.

Месяц назад здесь начали устанавливать главную елку страны. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Месяц назад здесь начали устанавливать главную елку страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Два десятка человек работали, не покладая рук.

Два десятка человек работали, не покладая рук. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Два десятка человек работали, не покладая рук.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Высота елки составила 20 метров.

Высота елки составила 20 метров. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Высота елки составила 20 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Елочная игрушка нашла свое идеальное место.

Елочная игрушка нашла свое идеальное место. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Елочная игрушка нашла свое идеальное место.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную елку откроют 22 декабря.

Главную елку откроют 22 декабря. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную елку откроют 22 декабря.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Площадь Свободы украсили по-праздничному - ярко и красиво.

Площадь Свободы украсили по-праздничному - ярко и красиво. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Площадь Свободы украсили по-праздничному - ярко и красиво.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Символ праздника уже пользуется популярностью у местных жителей.

Символ праздника уже пользуется популярностью у местных жителей. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Символ праздника уже пользуется популярностью у местных жителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Площадь "окутана" праздничной иллюминацией.

Площадь &quot;окутана&quot; праздничной иллюминацией. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Площадь "окутана" праздничной иллюминацией.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Украшение площади Свободы приносит удовольствие всем, кто в нем участвует.

Украшение площади Свободы приносит удовольствие всем, кто в нем участвует. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Украшение площади Свободы приносит удовольствие всем, кто в нем участвует.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Разнообразные игрушки привлекают внимание детей.

Разнообразные игрушки привлекают внимание детей. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Разнообразные игрушки привлекают внимание детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо главной елки на площади установили елки поменьше.

Помимо главной елки на площади установили елки поменьше. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо главной елки на площади установили елки поменьше.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их будет украшать большое количество гирлянд.

Их будет украшать большое количество гирлянд. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их будет украшать большое количество гирлянд.

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