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Обратный отсчет до праздника: как украшали площадь Свободы к Новому году

Обратный отсчет до праздника: как украшали площадь Свободы к Новому году

Главную елку страны откроют на площади Свободы в Сухуме в пятницу 22 декабря. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

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Традиционно главную елку страны устанавливают на площади Свободы в Сухуме. В этом году эту работы начали в конце ноября. Помимо самой елки, праздничную атмосферу создадут иллюминация и ростовые фигуры.На площади Свободы установлена сцена для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов.Все праздничные дни будет открыта новогодняя ярмарка - там можно приобрести угощения и напитки. При этом на площади Свободы, где будут проходить основные празднества запрещено продавать сувениры, игрушки, чипсы, сухарики, пиротехнику, табак и энергетические напитки.

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