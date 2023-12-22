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Парламент Абхазии внес изменения в законы о бухучете и налоге на прибыль организаций

Парламент Абхазии внес изменения в законы о бухучете и налоге на прибыль организаций

Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 22 декабря. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в закон "О бухгалтерском учете" в окончательном чтении. Предлагаемое изменение в действующее законодательство способствует обмену юридически значимыми электронными документами, отправке регламентированной отчетности в электронном виде в сервисе "1С-Отчетность", работу с государственными информационными системами. В пояснительной записке говорится, что электронную подпись, которая представляет собой код, пароль или иное средство подтверждения действия конкретного лице, может использовать любое физическое и юридическое лицо. Также на заседании депутаты внесли изменения в закон "О налоге на прибыль организаций" в первом чтении.Его цель - стимулирование развития экономики путем создания условий для инвестиционной привлекательности. Согласно проекту, ставка в размере 10% на дивиденды юридических лиц приравнена к ставке на дивиденды физических лиц. Это уравнивание справедливо как для акционеров, получающих дивиденды от юрлиц, так и для физлиц, получающих дивиденды от предпринимательской деятельности.

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