https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/parlament-prinyal-byudzhety-fondov-abkhazii-na-2024-god--1049550641.html

Парламент принял бюджеты фондов Абхазии на 2024 год

Парламент принял бюджеты фондов Абхазии на 2024 год

В первом чтении бюджеты внебюджетных фондов были приняты на сессии Народного собрания 7 декабря. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T11:40+0300

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2023-12-22T11:40+0300

в абхазии

абхазия

парламент абхазии

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов республики на 2024 год на сессии в четверг, 22 декабря. Фонд соцстрахования и охраны труда: общий объем доходов и расходов – 197,81 миллиона рублей.Дорожный фонд: общий объем доходов и расходов – 130 миллионов рублей. Пенсионный фонд: общий объем доходов и расходов – 1,56 миллиарда рублей.Фонд обязательного медстрахования: общий объем доходов и расходов – 71,4 миллиона рублей.

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