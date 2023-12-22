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Парламент принял бюджеты фондов Абхазии на 2024 год
Парламент принял бюджеты фондов Абхазии на 2024 год
В первом чтении бюджеты внебюджетных фондов были приняты на сессии Народного собрания 7 декабря. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T11:40+0300
2023-12-22T11:40+0300
2023-12-22T11:40+0300
в абхазии
абхазия
парламент абхазии
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов республики на 2024 год на сессии в четверг, 22 декабря. Фонд соцстрахования и охраны труда: общий объем доходов и расходов – 197,81 миллиона рублей.Дорожный фонд: общий объем доходов и расходов – 130 миллионов рублей. Пенсионный фонд: общий объем доходов и расходов – 1,56 миллиарда рублей.Фонд обязательного медстрахования: общий объем доходов и расходов – 71,4 миллиона рублей.
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абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Парламент принял бюджеты фондов Абхазии на 2024 год
В первом чтении бюджеты внебюджетных фондов были приняты на сессии Народного собрания 7 декабря.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов республики на 2024 год на сессии в четверг, 22 декабря.
Фонд соцстрахования и охраны труда: общий объем доходов и расходов – 197,81 миллиона рублей.
Дорожный фонд: общий объем доходов и расходов – 130 миллионов рублей.
Пенсионный фонд: общий объем доходов и расходов – 1,56 миллиарда рублей.
Фонд обязательного медстрахования: общий объем доходов и расходов – 71,4 миллиона рублей.