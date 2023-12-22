https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/remont-doma-kultury-v-pitsunde-planiruyut-zavershit-v-2024-godu-1049558383.html

Ремонт Дома культуры в Пицунде планируют завершить в 2024 году

Ремонт Дома культуры в Пицунде планируют завершить в 2024 году

В пицундском доме культуры расположена библиотека, в его стенах дети занимаются рисованием и обучаются игре в шахматы. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T14:52+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Ремонтно-восстановительные работы в доме культуры Пицунды планируют завершить в 2024 году, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik первый замглавы городской администрации Даут Вардания.По словам Вардания, ремонт Дома культуры будет проводиться поэтапно, все работы планируют завершить в следующем году."Там занимаются дети. Есть кружки по рисованию и там находится библиотека. К сожалению, после того, как демонтировали крышу, у нас произошло наводнение. Вода затопила кабинеты, где занимались шахматисты. Мы их перевели в школу, и после восстановления комнат они снова там будут заниматься", - сказал Вардания.Первый замглавы Пицунды подчеркнул, что культурный объект востребован среди местного населения, особенно, среди молодежи, но в нем еще предстоит создать современные и комфортные условия.

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