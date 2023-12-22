https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/takie-obstoyatelstva-shamenkova-ob-arkhitekturno-stroitelnom-forume-v-kazani--1049561758.html

Такие обстоятельства: Шаменкова об архитектурно-строительном форуме в Казани

Такие обстоятельства: Шаменкова об архитектурно-строительном форуме в Казани

В Казани прошел архитектурно-строительный форум "Казаныш". Темой мероприятия было "Отражение идентичности". О том, какие размышления по этому поводу были у... 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T18:12+0300

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Такие обстоятельства: Шаменкова об Такие обстоятельства: Шаменкова об архитектурно-строительном форуме в Казани Такие обстоятельства: Шаменкова об Такие обстоятельства: Шаменкова об архитектурно-строительном форуме в Казани

Форум в Казани значимое событие для архитекторов, дизайнеров, художников и представителей креативной индустрии. На одной площадке собрались ведущие эксперты и профессионалы из разных регионов России и зарубежья. Мероприятие посетили более 5 тысяч участников, включая представителей Индии, Китая, Аргентины, Катара, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран.Цель форума "Казаныш" заключается в привлечении внимания к значимости роли архитектора и демонстрации того, как архитектура и строительство могут помочь сохранить культурную и историческую ценность городов, создавая при этом современные и функциональные пространства для жизни и работы.Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова имела возможность выступить на форуме. "В результате заключенного соглашения о сотрудничестве между Сухумом и Казанью, нас пригласили для участия в этом форуме. Оказали нам очень большое уважение, на пленарном слушании мы выступали третьими после Турции и Китая. Не воспользоваться такой возможностью и не представить нашу страну на международном уровне, было просто недопустимо", - сказала Шаменкова.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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