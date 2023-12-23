https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/1049573315.html

Звездное шоу: финал конкурса “Apsny Star”

Звездное шоу: финал конкурса “Apsny Star”

22 декабря в Абхазской государственной филармонии имена Раждена Гумба состоялся финальный концерт телевизионного шоу “Apsny Star”. 23.12.2023, Sputnik Абхазия

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Участница из команды Ильды Кучуберия Лола Колбая получила главный приз - возможность бесплатно обучаться в Академии музыки имени Гнесиных в Москве.Призы достались и другим финалистам. София Мяукина сможет снять собственный клип, Миранда Мархолия – записать песню, а Виктория Лабия – целый альбом.Sputnik Абхазия, инфопартнер проекта, тоже подготовил свой приз. Фотосессия от Наалы Авидзба достался Софии Мяукиной.Ираклию Джумутия достался макбук от генерального спонсора проекта – компании "Аквафон".

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