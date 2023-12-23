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Звездное шоу: финал конкурса “Apsny Star”
Звездное шоу: финал конкурса “Apsny Star”
22 декабря в Абхазской государственной филармонии имена Раждена Гумба состоялся финальный концерт телевизионного шоу “Apsny Star”. 23.12.2023, Sputnik Абхазия
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Участница из команды Ильды Кучуберия Лола Колбая получила главный приз - возможность бесплатно обучаться в Академии музыки имени Гнесиных в Москве.Призы достались и другим финалистам. София Мяукина сможет снять собственный клип, Миранда Мархолия – записать песню, а Виктория Лабия – целый альбом.Sputnik Абхазия, инфопартнер проекта, тоже подготовил свой приз. Фотосессия от Наалы Авидзба достался Софии Мяукиной.Ираклию Джумутия достался макбук от генерального спонсора проекта – компании "Аквафон".
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Звездное шоу: финал конкурса “Apsny Star”

17:44 23.12.2023
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22 декабря в Абхазской государственной филармонии имена Раждена Гумба состоялся финальный концерт телевизионного шоу “Apsny Star”.
Участница из команды Ильды Кучуберия Лола Колбая получила главный приз - возможность бесплатно обучаться в Академии музыки имени Гнесиных в Москве.
Призы достались и другим финалистам. София Мяукина сможет снять собственный клип, Миранда Мархолия – записать песню, а Виктория Лабия – целый альбом.
Sputnik Абхазия, инфопартнер проекта, тоже подготовил свой приз. Фотосессия от Наалы Авидзба достался Софии Мяукиной.
Ираклию Джумутия достался макбук от генерального спонсора проекта – компании "Аквафон".
© Sputnik / Томас Тхайцук

22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал проекта “Apsny Star”.

22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал проекта “Apsny Star”. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал проекта “Apsny Star”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За главный приз шоу боролись восеми финалистов - София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Аслан Шакая, Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян.

За главный приз шоу боролись восеми финалистов - София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Аслан Шакая, Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

За главный приз шоу боролись восеми финалистов - София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Аслан Шакая, Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жюри конкурса предстояло определить лучших из лучщих.

Жюри конкурса предстояло определить лучших из лучщих. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жюри конкурса предстояло определить лучших из лучщих.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники проекта в финале представили яркие и эмоциональные номера.

Участники проекта в финале представили яркие и эмоциональные номера. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники проекта в финале представили яркие и эмоциональные номера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одни сделали свой образ ярким и даже огненным...

Одни сделали свой образ ярким и даже огненным... - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одни сделали свой образ ярким и даже огненным...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...другие делали упор на легкость и воздушность.

...другие делали упор на легкость и воздушность. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

...другие делали упор на легкость и воздушность.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Телепроект “Apsny Star” стартовал в феврале 2023 года.

Телепроект “Apsny Star” стартовал в феврале 2023 года. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Телепроект “Apsny Star” стартовал в феврале 2023 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все это время наставники поддерживали своих подопечных.

Все это время наставники поддерживали своих подопечных. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все это время наставники поддерживали своих подопечных.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А зрители болели за юных звезд.

А зрители болели за юных звезд. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

А зрители болели за юных звезд.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Проект был разделен на три сезона.

Проект был разделен на три сезона. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Проект был разделен на три сезона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В третьем сезоне – суперфинале, встретились финалисты первых двух сезонов.

В третьем сезоне – суперфинале, встретились финалисты первых двух сезонов. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В третьем сезоне – суперфинале, встретились финалисты первых двух сезонов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главным призом для победителя было бесплатное обучение в "Гнесинке".

Главным призом для победителя было бесплатное обучение в &quot;Гнесинке&quot;. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главным призом для победителя было бесплатное обучение в "Гнесинке".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

Проект &quot;Аpsny Star&quot; организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор &quot;Аквафон&quot;. Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

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