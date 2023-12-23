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Звездное шоу: финал конкурса “Apsny Star”
Звездное шоу: финал конкурса “Apsny Star”
22 декабря в Абхазской государственной филармонии имена Раждена Гумба состоялся финальный концерт телевизионного шоу “Apsny Star”. 23.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-23T17:44+0300
2023-12-23T17:44+0300
2023-12-23T17:44+0300
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Участница из команды Ильды Кучуберия Лола Колбая получила главный приз - возможность бесплатно обучаться в Академии музыки имени Гнесиных в Москве.Призы достались и другим финалистам. София Мяукина сможет снять собственный клип, Миранда Мархолия – записать песню, а Виктория Лабия – целый альбом.Sputnik Абхазия, инфопартнер проекта, тоже подготовил свой приз. Фотосессия от Наалы Авидзба достался Софии Мяукиной.Ираклию Джумутия достался макбук от генерального спонсора проекта – компании "Аквафон".
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия
Звездное шоу: финал конкурса “Apsny Star”
22 декабря в Абхазской государственной филармонии имена Раждена Гумба состоялся финальный концерт телевизионного шоу “Apsny Star”.
Участница из команды Ильды Кучуберия Лола Колбая получила главный приз - возможность бесплатно обучаться в Академии музыки имени Гнесиных в Москве.
Призы достались и другим финалистам. София Мяукина сможет снять собственный клип, Миранда Мархолия – записать песню, а Виктория Лабия – целый альбом.
Sputnik Абхазия, инфопартнер проекта, тоже подготовил свой приз. Фотосессия от Наалы Авидзба достался Софии Мяукиной.
Ираклию Джумутия достался макбук от генерального спонсора проекта – компании "Аквафон".
© Sputnik / Томас Тхайцук
22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал проекта “Apsny Star”.
22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал проекта “Apsny Star”.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За главный приз шоу боролись восеми финалистов - София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Аслан Шакая, Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян.
За главный приз шоу боролись восеми финалистов - София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Аслан Шакая, Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Миранда Мархолия и Самвел Миракян.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жюри конкурса предстояло определить лучших из лучщих.
Жюри конкурса предстояло определить лучших из лучщих.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники проекта в финале представили яркие и эмоциональные номера.
Участники проекта в финале представили яркие и эмоциональные номера.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одни сделали свой образ ярким и даже огненным...
Одни сделали свой образ ярким и даже огненным...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...другие делали упор на легкость и воздушность.
...другие делали упор на легкость и воздушность.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Телепроект “Apsny Star” стартовал в феврале 2023 года.
Телепроект “Apsny Star” стартовал в феврале 2023 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Все это время наставники поддерживали своих подопечных.
Все это время наставники поддерживали своих подопечных.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А зрители болели за юных звезд.
А зрители болели за юных звезд.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Проект был разделен на три сезона.
Проект был разделен на три сезона.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В третьем сезоне – суперфинале, встретились финалисты первых двух сезонов.
В третьем сезоне – суперфинале, встретились финалисты первых двух сезонов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главным призом для победителя было бесплатное обучение в "Гнесинке".
Главным призом для победителя было бесплатное обучение в "Гнесинке".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.