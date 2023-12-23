https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/ardzinba-zayavil-o-besperspektivnosti-vmeshatelstva-vo-vnutrennie-dela-abkhazii-1049580412.html
Ардзинба заявил о бесперспективности вмешательства во внутренние дела Абхазии
Ардзинба заявил о бесперспективности вмешательства во внутренние дела Абхазии
Глава абхазского МИД заявил, что гуманитарные проекты многих организаций используются как ширма для прикрытия целей USAID. 23.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-23T19:17+0300
2023-12-23T19:17+0300
2023-12-23T19:17+0300
в абхазии
абхазия
новости
мид абхазии
инал ардзинба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048137947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8962b3b3a4d1b919f33ff2e7dad05e80.jpg
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Все попытки вмешательства во внутренние дела Абхазии со стороны международных организаций бесперспективны, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба."Первая задача - это восстановление так называемой территориальной целостности Грузии через так называемую реинтеграцию Абхазии в Грузию. Разумеется, эта задача абсолютно недопустима, и мы ее реализовать не позволим. Вторая задача - это противодействие так называемому пагубному влиянию Кремля", - заявил Ардзинба. Он подчеркнул, что эти цели указаны на официальном сайте организаций, именно поэтому недавно в Абхазии были запрещены все проекты, которые реализовались благодаря финансированию USAID. В Абхазии нет "пагубного влияния Кремля", отношения с Москвой - это равноправный и взаимовыгодный союз, который будет существовать и в дальнейшем, добавил Ардзинба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048137947_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a17dedb760e2c6e3f08e410423a73aef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба
абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба
Ардзинба заявил о бесперспективности вмешательства во внутренние дела Абхазии
Глава абхазского МИД заявил, что гуманитарные проекты многих организаций используются как ширма для прикрытия целей USAID.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik
. Все попытки вмешательства во внутренние дела Абхазии со стороны международных организаций бесперспективны, заявил
министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.
Он отметил, что многие международные организации и их гуманитарные проекты используются как ширма американской структурой USAID (Агентство США по международному развитию - прим.) для выполнения своих задач.
"Первая задача - это восстановление так называемой территориальной целостности Грузии через так называемую реинтеграцию Абхазии в Грузию. Разумеется, эта задача абсолютно недопустима, и мы ее реализовать не позволим. Вторая задача - это противодействие так называемому пагубному влиянию Кремля", - заявил Ардзинба.
Он подчеркнул, что эти цели указаны на официальном сайте организаций, именно поэтому недавно в Абхазии были запрещены все проекты, которые реализовались благодаря финансированию USAID.
В Абхазии нет "пагубного влияния Кремля", отношения с Москвой - это равноправный и взаимовыгодный союз, который будет существовать и в дальнейшем, добавил Ардзинба.