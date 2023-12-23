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Ардзинба заявил о бесперспективности вмешательства во внутренние дела Абхазии

Ардзинба заявил о бесперспективности вмешательства во внутренние дела Абхазии

Глава абхазского МИД заявил, что гуманитарные проекты многих организаций используются как ширма для прикрытия целей USAID. 23.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-23T19:17+0300

2023-12-23T19:17+0300

2023-12-23T19:17+0300

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Все попытки вмешательства во внутренние дела Абхазии со стороны международных организаций бесперспективны, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба."Первая задача - это восстановление так называемой территориальной целостности Грузии через так называемую реинтеграцию Абхазии в Грузию. Разумеется, эта задача абсолютно недопустима, и мы ее реализовать не позволим. Вторая задача - это противодействие так называемому пагубному влиянию Кремля", - заявил Ардзинба. Он подчеркнул, что эти цели указаны на официальном сайте организаций, именно поэтому недавно в Абхазии были запрещены все проекты, которые реализовались благодаря финансированию USAID. В Абхазии нет "пагубного влияния Кремля", отношения с Москвой - это равноправный и взаимовыгодный союз, который будет существовать и в дальнейшем, добавил Ардзинба.

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