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Холмогоров: с Россией опасно воевать долго из-за ее масштабов
Холмогоров: с Россией опасно воевать долго из-за ее масштабов
Запад будет пытаться договориться с Россией за счет Киева, такой прогноз предложил в эфире радио Sputnik публицист Егор Холмогоров. 23.12.2023, Sputnik Абхазия
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Холмогоров: с Россией опасно воевать долго из-за ее масштабов
Холмогоров: с Россией опасно воевать долго из-за ее масштабов
Репортажи и статьи с рассказами о неминуемом поражении ВСУ сейчас выходят на Западе практически ежедневно, отметил публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров.По его словам, это вряд ли является "военной хитростью", призванной усыпить бдительность России."Конечно, дело не в попытке усыпить бдительность. Мы уже показали, что нас такими рассказами западных СМИ о том, что у нас все хорошо, не возьмешь, что мы все равно будем системно проводить долгосрочную работу. С Россией вообще опасно воевать долго из-за ее масштабов: у нас разворачивание идет довольно медленно, но потом уже этот русский "паровой каток" не остановить. Поэтому нас всегда старались "подбить на взлете"... Когда Россия разворачивается во всю мощь, она непобедима", – сказал Егор Холмогоров в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.Перевернуть ситуацию и дать Украине победить Запад не сможет – это с самого начала была невозможно, продолжил он."Все, что они могут пытаться сделать – это минимизировать поражение Украины. Либо, что еще более вероятно, продать поражение Украины за какие-то наши уступки по другим вопросам. Я уверен, что последним рубежом обороны Запада будет попытка не столько договориться за Киев, сколько попытка договориться за счет Киева", – добавил публицист.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, подкасты, аудио

Холмогоров: с Россией опасно воевать долго из-за ее масштабов

10:11 23.12.2023
Радио
Холмогоров: с Россией опасно воевать долго из-за ее масштабов
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Запад будет пытаться договориться с Россией за счет Киева, такой прогноз предложил в эфире радио Sputnik публицист Егор Холмогоров.
Репортажи и статьи с рассказами о неминуемом поражении ВСУ сейчас выходят на Западе практически ежедневно, отметил публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров.
По его словам, это вряд ли является "военной хитростью", призванной усыпить бдительность России.
"Конечно, дело не в попытке усыпить бдительность. Мы уже показали, что нас такими рассказами западных СМИ о том, что у нас все хорошо, не возьмешь, что мы все равно будем системно проводить долгосрочную работу. С Россией вообще опасно воевать долго из-за ее масштабов: у нас разворачивание идет довольно медленно, но потом уже этот русский "паровой каток" не остановить. Поэтому нас всегда старались "подбить на взлете"... Когда Россия разворачивается во всю мощь, она непобедима", – сказал Егор Холмогоров в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
Перевернуть ситуацию и дать Украине победить Запад не сможет – это с самого начала была невозможно, продолжил он.
"Все, что они могут пытаться сделать – это минимизировать поражение Украины. Либо, что еще более вероятно, продать поражение Украины за какие-то наши уступки по другим вопросам. Я уверен, что последним рубежом обороны Запада будет попытка не столько договориться за Киев, сколько попытка договориться за счет Киева", – добавил публицист.
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