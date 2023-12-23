https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/milena-tachuliya-stala-khoreografom-novogodnego-spektaklya-v-rusdrame-1049579764.html
Милена Тачулия стала хореографом новогоднего спектакля в РУСДРАМе
Милена Тачулия стала хореографом новогоднего спектакля в РУСДРАМе
Милена Тачулия призер многих конкурсов, в том числе и международных, финалистка танцевального шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ. 23.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-23T17:03+0300
2023-12-23T17:03+0300
2023-12-23T17:03+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Студентка выпускного курса балетмейстерского факультета ГИТИСа Милена Тачулия стала хореографом спектакля "Путешествие в Новый год" в РУСДРАМе. Об этом сообщается в соцсетях театра.В 2024 году понаблюдать за приключениями мальчика Франческо и оживших игрушек можно будет 2, 3, 4 и 5 января в 14:00.Милена Тачулия занимается народными и классическими танцами с четырех лет, была призером многих конкурсов, в том числе и международных. В 2017 году представляла Абхазию на танцевальном шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ.
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абхазия, русдрам, новости
Милена Тачулия стала хореографом новогоднего спектакля в РУСДРАМе
Милена Тачулия призер многих конкурсов, в том числе и международных, финалистка танцевального шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Студентка выпускного курса балетмейстерского факультета ГИТИСа Милена Тачулия стала хореографом спектакля "Путешествие в Новый год" в РУСДРАМе. Об этом сообщается в соцсетях театра.
Показы яркого новогоднего спектакля по произведениям итальянского детского классика Джанни Родари начнутся с 27 декабря. 27, 28, 29 и 30 декабря постановку будут показывать "в две смены" - в 12:00 и в 15:00.
В 2024 году понаблюдать за приключениями мальчика Франческо и оживших игрушек можно будет 2, 3, 4 и 5 января в 14:00.
Милена Тачулия занимается народными и классическими танцами с четырех лет, была призером многих конкурсов, в том числе и международных. В 2017 году представляла Абхазию на танцевальном шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ.