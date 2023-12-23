https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/takie-obstoyatelstva-pachuliya-o-vokalnom-festivale-konkurse-prospekt-mira-1049541345.html

Такие обстоятельства: Пачулия о вокальном фестивале-конкурсе "Проспект мира"

Такие обстоятельства: Пачулия о вокальном фестивале-конкурсе "Проспект мира"

Автор фестиваля-конкурса вокального искусства "Проспект мира" Гоча Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, о том, как возникла идея, как проходил отбор... 23.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-23T15:40+0300

2023-12-23T15:40+0300

2023-12-23T15:40+0300

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Такие обстоятельства: Пачулия о вокальном фестивале-конкурсе «Проспект мира» Такие обстоятельства: Пачулия о вокальном фестивале-конкурсе «Проспект мира»

Автор фестиваля-конкурса вокального искусства "Проспект мира" Гоча Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, о том, как возникла идея, как проходил отбор участников в районах Абхазии, и чем отличается этот вокальный конкурс от тех, которые уже реализуются в республике.23 декабря в Абхазской государственной филармонии пройдет вокальный конкурс. Его участниками стали 50 юношей и девушек из Абхазии и России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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подкасты, такие обстоятельства, министерство культуры абхазии, аудио