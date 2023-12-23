https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/takie-obstoyatelstva-pachuliya-o-vokalnom-festivale-konkurse-prospekt-mira-1049541345.html
Такие обстоятельства: Пачулия о вокальном фестивале-конкурсе "Проспект мира"
Такие обстоятельства: Пачулия о вокальном фестивале-конкурсе "Проспект мира"
Автор фестиваля-конкурса вокального искусства "Проспект мира" Гоча Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, о том, как возникла идея, как проходил отбор... 23.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-23T15:40+0300
2023-12-23T15:40+0300
2023-12-23T15:40+0300
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Такие обстоятельства: Пачулия о вокальном фестивале-конкурсе «Проспект мира»
Такие обстоятельства: Пачулия о вокальном фестивале-конкурсе «Проспект мира»
Автор фестиваля-конкурса вокального искусства "Проспект мира" Гоча Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, о том, как возникла идея, как проходил отбор участников в районах Абхазии, и чем отличается этот вокальный конкурс от тех, которые уже реализуются в республике.23 декабря в Абхазской государственной филармонии пройдет вокальный конкурс. Его участниками стали 50 юношей и девушек из Абхазии и России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, министерство культуры абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, министерство культуры абхазии, аудио
Автор фестиваля-конкурса вокального искусства "Проспект мира" Гоча Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, о том, как возникла идея, как проходил отбор участников в районах Абхазии, и чем отличается этот вокальный конкурс от тех, которые уже реализуются в республике.
23 декабря в Абхазской государственной филармонии пройдет вокальный конкурс. Его участниками стали 50 юношей и девушек из Абхазии и России.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.