В покое не оставим: Россия заготовила жесткий ответ Европе за свои активы

Под конец года в ЕС снова активизировались в отношении замороженных российских средств. 23.12.2023, Sputnik Абхазия

Немцы предложили конфисковать активы на 720 миллионов евро Национального расчетного депозитария в пользу государства. В Минфине уже предупредили: ответ последует жесткий, Москва найдет как потратить деньги иностранных инвесторов на спецсчетах. Чем планирует ответить Россия, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.Симметричный ответМинистр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" напомнил, что в России "достаточно активов" на счетах "С".Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы.Что за счетаКак пояснили РИА Новости аналитики, на замороженных счетах типа "C" хранятся и копятся средства нерезидентов из недружественных стран. Это и дивиденды по акциям российских компаний, и выплаченные купоны по облигациям."На эти счета зачисляются денежные средства от сделок нерезидентов с резидентами, а также, в случае счетов депо, ценные бумаги, приобретенные на средства, полученные нерезидентами от резидентов на счета типа "С". На клиринговые банковские счета этого типа перечисляются денежные средства, полученные посредством клиринга по операциям резидентов с нерезидентами", — уточняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Сами иностранные инвесторы не могут снять деньги с таких счетов для личных нужд: в конце февраля 2022-го ЦБ запретил брокерам исполнять платежные поручения на вывод средств. Список операций ограничен."Деньги можно потратить только на налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, покупку облигаций федерального займа. Допустимо переводить средства на расчетные счета нерезидентов в рублях, и только тех, у кого есть соответствующее разрешение властей. Находятся они в Национальном расчетном депозитарии (НРД)," — добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Назначение счетов типа "С" — предотвратить вывод средств и активов из России резидентами недружественных стран.Сколько денегКак подчеркнул Силуанов, суммы там "немаленькие". И доходы от оборота существенные — этим воспользуются, если Европа посягнет на российские активы.По итогам первого квартала 2023-го Банк России оценивал совокупный объем средств на счетах типа "С" в 0,7 триллиона рублей. В том числе — заблокированные летом активы европейских депозитариев Euroclear и Clearstream (на момент блокировки — 229 миллиардов рублей).Конечно, замороженных активов нерезидентов гораздо больше."В недавно опубликованном гайде Московской биржи для эмитентов по проведению IPO упоминается, что доля российских физлиц в free float (объем акций в свободном обращении) отечественного рынка — 16,9% и оценивается в 2,1 триллиона рублей. Заблокированных активов нерезидентов — 60%, что соответствует 7,5 триллиона рублей", — указывает Веретенникова.Таким образом, от ответных действий пострадают как крупные институциональные инвесторы (инвестиционные фонды), так и розничные. В их число могут попасть и компании с российскими бенефициарами, зарегистрированными в иностранной юрисдикции и не совершившими редомициляцию.Средства с этих счетов логично было бы направить на компенсацию убытков российских инвесторов, пострадавших в странах ЕС, в частности, от санкций на НРД.Что-то новоеВсего на Западе заблокировали порядка 300 миллиардов долларов. Из них 180 сосредоточены в бельгийском Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.Там давно ломают голову, как захватить замороженные активы. Риск слишком велик — юридических оснований нет, а прецедент повлечет за собой отток капитала и бегство инвесторов. Европейский центральный банк против: многие ЦБ просто откажутся от активов в евро, поставив под угрозу финансовую стабильность ЕС.Предложение прокуратуры ФРГ эксперты считают еще более "вопиющим" случаем."Это символический и крайне негативный сигнал не только российскому бизнесу", — указывает Сергей Шеин, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.Американцы тем временем продолжают подзуживать союзников. Как сообщает The New York Times, администрация Байдена инициировала срочные переговоры об использовании российских средств для Украины на фоне сокращения внешнего финансирования киевского режима. Параллельно в Вашингтоне не забывают угрожать: заявили, что отключат от своей финансовой системы "любые банки в мире" в случае нарушения антироссийских санкций.

