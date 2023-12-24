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Аэропорт Сочи продолжил работать по фактической погоде
Аэропорт Сочи продолжил работать по фактической погоде
Основные восстановительные работы после сильного ветра, дождя и града в Сочи, завершены. 24.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-24T09:35+0300
2023-12-24T09:35+0300
2023-12-24T09:36+0300
аэропорт сочи
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Аэропорт Сочи продолжает работать по фактической погоде, в городе сохраняются сложные метеоусловия.За минувшую субботу ветер повалил более 80 деревьев, в результате были испорчены кровли десяти частных и многоквартирных домов. Кроме прочего, были зафиксированы повреждения инженерных сетей, их восстанавливают до сих пор.До 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах.
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аэропорт сочи, сочи, непогода, россия
аэропорт сочи, сочи, непогода, россия
Аэропорт Сочи продолжил работать по фактической погоде
09:35 24.12.2023 (обновлено: 09:36 24.12.2023)
Основные восстановительные работы после сильного ветра, дождя и града в Сочи, завершены.
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Аэропорт Сочи продолжает работать по фактической погоде, в городе сохраняются сложные метеоусловия.
С утра в воскресенье на запасных аэродромах находится 4 воздушных судна. За сутки аэропорт обслужил 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет.
За минувшую субботу ветер повалил более 80 деревьев, в результате были испорчены кровли десяти частных и многоквартирных домов. Кроме прочего, были зафиксированы повреждения инженерных сетей, их восстанавливают до сих пор.
До 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах.