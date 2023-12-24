https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/aeroport-sochi-prodolzhil-rabotat-po-fakticheskoy-pogode-1049582692.html

Аэропорт Сочи продолжил работать по фактической погоде

Аэропорт Сочи продолжил работать по фактической погоде

Основные восстановительные работы после сильного ветра, дождя и града в Сочи, завершены. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-24T09:35+0300

2023-12-24T09:35+0300

2023-12-24T09:36+0300

аэропорт сочи

сочи

непогода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036544737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_72a4043cc4f7d5c550adae8a6f2f5e8e.jpg

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Аэропорт Сочи продолжает работать по фактической погоде, в городе сохраняются сложные метеоусловия.За минувшую субботу ветер повалил более 80 деревьев, в результате были испорчены кровли десяти частных и многоквартирных домов. Кроме прочего, были зафиксированы повреждения инженерных сетей, их восстанавливают до сих пор.До 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах.

сочи

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аэропорт сочи, сочи, непогода, россия