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Часть Гудаутского района и Новый Афон остались без света
Часть Гудаутского района и Новый Афон остались без света
Ремонтные бригады работают над устранением последствий обрыва проводов из-за непогоды. 24.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-24T10:00+0300
2023-12-24T10:00+0300
2023-12-24T10:57+0300
в абхазии
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гудаутский район
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Новый Афон, восточная часть Гудаутского района, абоненты подстанций "Мцара", "Дурипш", "Приморское" остаются без света с ночи 24 декабря, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Отмечается, что в восточной Абхазии напряжение в электросети подано.По информации пресс-службы МЧС, несколько деревьев ночью упали на республиканскую трассу и блокировали движение в Гудауте, Гагре, Гулрыпше и Очамчыре. Специалисты МЧС распилили деревья ночью, к утру движение было деблокировано.
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черноморэнерго, абхазия, гудаутский район, новый афон
черноморэнерго, абхазия, гудаутский район, новый афон
Часть Гудаутского района и Новый Афон остались без света
10:00 24.12.2023 (обновлено: 10:57 24.12.2023)
Ремонтные бригады работают над устранением последствий обрыва проводов из-за непогоды.
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Новый Афон, восточная часть Гудаутского района, абоненты подстанций "Мцара", "Дурипш", "Приморское" остаются без света с ночи 24 декабря, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
"Многие провода оборваны, повалило деревья, все бригады занимаются обводом поврежденных линий и их восстановлением", - сообщили Sputnik в пресс-службе.
Отмечается, что в восточной Абхазии напряжение в электросети подано.
По информации пресс-службы МЧС, несколько деревьев ночью упали на республиканскую трассу и блокировали движение в Гудауте, Гагре, Гулрыпше и Очамчыре. Специалисты МЧС распилили деревья ночью, к утру движение было деблокировано.