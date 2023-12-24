https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/chast-gudautskogo-rayona-i-novyy-afon-ostalis-bez-sveta-1049582826.html

Часть Гудаутского района и Новый Афон остались без света

Часть Гудаутского района и Новый Афон остались без света

Ремонтные бригады работают над устранением последствий обрыва проводов из-за непогоды. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

черноморэнерго

абхазия

гудаутский район

новый афон

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Новый Афон, восточная часть Гудаутского района, абоненты подстанций "Мцара", "Дурипш", "Приморское" остаются без света с ночи 24 декабря, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Отмечается, что в восточной Абхазии напряжение в электросети подано.По информации пресс-службы МЧС, несколько деревьев ночью упали на республиканскую трассу и блокировали движение в Гудауте, Гагре, Гулрыпше и Очамчыре. Специалисты МЧС распилили деревья ночью, к утру движение было деблокировано.

абхазия

гудаутский район

новый афон

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