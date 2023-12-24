https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-sveta--1049581832.html

Часть Сухума останется без света

Часть Сухума останется без света

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света в воскресенье, 24 декабря, сообщили в "Черноморэнерго". 24.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

черноморэнерго

абхазия

электроснабжение

сухум

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света в воскресенье, 24 декабря, сообщили в "Черноморэнерго".Отключение связано с ремонтными работами. В субботу, 23 декабря, часть столицы с ночи оставалась без света. Из-за повреждения кабеля в районе Турбазы без электричества были районы военной прокуратуры, улицы Воронова и Когония, а также набережная Махаджиров.Кроме того, энергетики предупредили, что возможны кратковременные отключения света, потому что на подстанции "НИИЭПиТ" устанавливают новый 16-мегаваттный трансформатор .

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