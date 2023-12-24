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Часть Сухума останется без света
Часть Сухума останется без света
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света в воскресенье, 24 декабря, сообщили в "Черноморэнерго". 24.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-24T08:55+0300
2023-12-24T08:55+0300
2023-12-24T08:55+0300
в абхазии
черноморэнерго
абхазия
электроснабжение
сухум
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света в воскресенье, 24 декабря, сообщили в "Черноморэнерго".Отключение связано с ремонтными работами. В субботу, 23 декабря, часть столицы с ночи оставалась без света. Из-за повреждения кабеля в районе Турбазы без электричества были районы военной прокуратуры, улицы Воронова и Когония, а также набережная Махаджиров.Кроме того, энергетики предупредили, что возможны кратковременные отключения света, потому что на подстанции "НИИЭПиТ" устанавливают новый 16-мегаваттный трансформатор .
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черноморэнерго, абхазия, электроснабжение, сухум
черноморэнерго, абхазия, электроснабжение, сухум
Часть Сухума останется без света
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света в воскресенье, 24 декабря, сообщили в "Черноморэнерго".
Отключение связано с ремонтными работами.
Электричества не будет с 11:00 до 13:00 у абонентов подстанции "Сухум-220".
В субботу, 23 декабря, часть столицы с ночи оставалась без света. Из-за повреждения кабеля в районе Турбазы без электричества были районы военной прокуратуры, улицы Воронова и Когония, а также набережная Махаджиров.
Кроме того, энергетики предупредили, что возможны кратковременные отключения света, потому что на подстанции "НИИЭПиТ" устанавливают новый 16-мегаваттный трансформатор .