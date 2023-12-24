https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/chernomorenergo-soobschilo-o-likvidatsii-posledstviy-nepogody-1049583519.html

"Черноморэнерго" сообщило о ликвидации последствий непогоды

"Черноморэнерго" сообщило о ликвидации последствий непогоды

В ночь на 24 декабря сильный ветер в Абхазии повалил деревья, были повреждены распределительные сети. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Из-за непогоды были повреждены распределительные сети во всех районах Абхазии. Все аварийные службы "Черноморэнерго" работают на местах аварий.В распределительных сетях Очамчырского, Гулрыпшского и Гудаутского районов все еще фиксируют повреждения. При этом, абонентов подстанций ВЛ Гулрыпш питают по аварийной схеме.Устранены аварии на подстанциях "Новый Афон", "Мцара", "Дурипш". Отмечается, что аварии в Гагрском и Галском районах носят единичный характер.Сильный ветер также повалил деревья в Очамчырском районе. Там сорвало крыши с частных и многоквартирных домов, сообщили в Очамчыра-информ. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.Ночью из-за поваленных деревьев образовались заторы на республиканской трассе. Сотрудники МЧС уже к утру расчистили дорогу от упавших деревьев в Гудауте, Гагре, Гулрыпше и Очамчыре.

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