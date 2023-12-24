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"Черноморэнерго" сообщило о ликвидации последствий непогоды
"Черноморэнерго" сообщило о ликвидации последствий непогоды
В ночь на 24 декабря сильный ветер в Абхазии повалил деревья, были повреждены распределительные сети. 24.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-24T10:55+0300
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Из-за непогоды были повреждены распределительные сети во всех районах Абхазии. Все аварийные службы "Черноморэнерго" работают на местах аварий.В распределительных сетях Очамчырского, Гулрыпшского и Гудаутского районов все еще фиксируют повреждения. При этом, абонентов подстанций ВЛ Гулрыпш питают по аварийной схеме.Устранены аварии на подстанциях "Новый Афон", "Мцара", "Дурипш". Отмечается, что аварии в Гагрском и Галском районах носят единичный характер.Сильный ветер также повалил деревья в Очамчырском районе. Там сорвало крыши с частных и многоквартирных домов, сообщили в Очамчыра-информ. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.Ночью из-за поваленных деревьев образовались заторы на республиканской трассе. Сотрудники МЧС уже к утру расчистили дорогу от упавших деревьев в Гудауте, Гагре, Гулрыпше и Очамчыре.
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мчс абхазии, абхазия, гудаутский район, гагрский район, очамчырский район, черноморэнерго
мчс абхазии, абхазия, гудаутский район, гагрский район, очамчырский район, черноморэнерго
"Черноморэнерго" сообщило о ликвидации последствий непогоды
10:55 24.12.2023 (обновлено: 11:07 24.12.2023)
В ночь на 24 декабря сильный ветер в Абхазии повалил деревья, были повреждены распределительные сети.
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Из-за непогоды были повреждены распределительные сети во всех районах Абхазии. Все аварийные службы "Черноморэнерго" работают на местах аварий.
Как сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго", ночью были обесточены подстанции "Адзюбжа", "Уарча", "Дранда", "Агудзера" - жители Очамчырского и Гулрыпшского района оставались без света. Аварии на этих подстанциях уже устранены.
В распределительных сетях Очамчырского, Гулрыпшского и Гудаутского районов все еще фиксируют повреждения. При этом, абонентов подстанций ВЛ Гулрыпш питают по аварийной схеме.
Устранены аварии на подстанциях "Новый Афон", "Мцара", "Дурипш".
Отмечается, что аварии в Гагрском и Галском районах носят единичный характер.
Сильный ветер также повалил деревья в Очамчырском районе. Там сорвало крыши с частных и многоквартирных домов, сообщили в Очамчыра-информ. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
Ночью из-за поваленных деревьев образовались заторы на республиканской трассе. Сотрудники МЧС уже к утру расчистили дорогу от упавших деревьев в Гудауте, Гагре, Гулрыпше и Очамчыре.