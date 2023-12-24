https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/dopolnitelnoe-vremya-zubkov-o-velosporte-v-abkhazii-i-idee-sozdaniya-grand-tura-v-strane-1049541721.html
Дополнительное время: Зубков о велоспорте в Абхазии и идее создания гранд-тура в стране
Дополнительное время: Зубков о велоспорте в Абхазии и идее создания гранд-тура в стране
Создатель велоклуба "Абхазбэнд" и организатор велотуров Кирилл Зубков в эфире радио Sputnik рассказал об условиях в республике для велодосуга, о популяризации... 24.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-24T19:15+0300
2023-12-24T19:15+0300
2023-12-24T20:08+0300
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Дополнительное время: Зубков о велоспорте в Абхазии и идее создания гранд-тура в стране
Дополнительное время: Зубков о велоспорте в Абхазии и идее создания гранд-тура в стране
Основная концепция сообщества велосипедистов республики - это привлечение молодого поколения к спорту, сказал создатель велоклуба "Абхазбэнд" и организатор велотуров."Когда есть возможность мы собираемся, вместе тренируемся, катаемся. Основная концепция, естественно, привлечение ребятишек, которые катаются повсеместно. Мы хотим привить правильное поведение на велосипеде, технику передвижения, педалирования. Сам по себе велоспорт очень тяжелый, изнуряющий, напряженный, требующий большой выносливости, хорошей физической силы, поэтому для детишек важно постепенное развитие в этом направлении", - сказал Зубков.Создатель велоклуба "Абхазбэнд" и организатор велотуров рассказал также об идее создать престижный вид соревнований в велоспорте – "АбхазГрандТур".Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, велосипеды, соревнования, аудио, тренировки
Дополнительное время: Зубков о велоспорте в Абхазии и идее создания гранд-тура в стране
19:15 24.12.2023 (обновлено: 20:08 24.12.2023)
Создатель велоклуба "Абхазбэнд" и организатор велотуров Кирилл Зубков в эфире радио Sputnik рассказал об условиях в республике для велодосуга, о популяризации велоспорта, насколько он развит в Абхазии, об идее - проведении гранд - тура.
Основная концепция сообщества велосипедистов республики - это привлечение молодого поколения к спорту, сказал создатель велоклуба "Абхазбэнд" и организатор велотуров.
"Когда есть возможность мы собираемся, вместе тренируемся, катаемся. Основная концепция, естественно, привлечение ребятишек, которые катаются повсеместно. Мы хотим привить правильное поведение на велосипеде, технику передвижения, педалирования. Сам по себе велоспорт очень тяжелый, изнуряющий, напряженный, требующий большой выносливости, хорошей физической силы, поэтому для детишек важно постепенное развитие в этом направлении", - сказал Зубков.
Создатель велоклуба "Абхазбэнд" и организатор велотуров рассказал также об идее создать престижный вид соревнований в велоспорте – "АбхазГрандТур".
Полная версия беседы в аудиофайле выше.