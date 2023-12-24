https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/ekspert-rasskazal-na-skolko-globalisty-khotyat-sokratit-naselenie-zemli-1049509264.html

Эксперт рассказал, на сколько глобалисты хотят сократить население Земли

Эксперт рассказал, на сколько глобалисты хотят сократить население Земли

Директор Института системно-стратегического анализа, историк и социолог Андрей Фурсов рассказал о планах ультраглобалистов в отношении человечества. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-24T11:50+0300

2023-12-24T11:50+0300

2023-12-24T11:50+0300

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Эксперт рассказал, на сколько глобалисты хотят сократить население Земли Эксперт рассказал, на сколько глобалисты хотят сократить население Земли

В беседе на радио Sputnik он отметил, что ряд ученых и политиков называют человечество "раковой опухолью" Земли.Верхушка мировой элиты тайно приступила к реализации проекта по кардинальному сокращению населения, причем речь идет уже не о "золотом миллиарде" в виде перспективной цели, а о суммарном населении Земли в 500 тысяч человек, утверждает Фурсов.В своих выводах эксперт опирается на цитаты известных ученых - профессора Высшей школы социальных наук и Парижской школы экономики, иностранный член Американского философского общества Тома Пикетти, директора Центра макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктора экономических наук Евгения Балацкого и ряда других видных представителей современной науки." Балацкий прогнозирует старт новой волны бесчеловечности верхов по отношению к низам, и я с ним согласен - эта волна уже стартовала. К примеру, один из трех основателей Римского клуба Аурелио Печчеи в 1969 году в книге "Перед бездной" предложил на выбор три решения демографической проблемы, то есть избытка людей. Первая - биологический микроб или вирус. Второе - массовая стерилизация, третье - ликвидация всех лишних людей, которые относятся, естественно, к беднейшей части населения планеты, а это 80 процентов человечества", - рассказал Фурсов.Тем временем, второй сооснователь Римского клуба Александр Кинг в 1993 году заявил, что в поисках общего врага, против которого мы можем объединиться, мы пришли к выводу, что угроза загрязнения и нехватка воды – это и есть кризис. Но обозначая эти опасности как врага, мы ошибочно принимаем симптомы за причины. А все эти опасности вызваны вмешательством человека в природные процессы, и настоящим врагом тогда является само человечество." В XXI веке идеи сокращения населения активно развивает интеллектуальная обслуга мировой верхушки. Буквально недавно задействованная в различных глобалистских структурах приматолог Джейн Гудвелл заявила, что численность населения планеты должна стать такой, какой она была в XV-XVI веках, то есть полмиллиарда человек", - рассказал историк.Он подчеркнул, что сокращение населения может достигаться различными средствами - войной, голодом, наркотизацией, алкоголизмом, превращением людей в трансгендеров, гомосексуальными браками. Все это ведет цивилизацию к смерти.Полный комментарий эксперта слушайте в аудиоверсии.

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