https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/kholodnye-peyzazhi-zima-v-gorakh-abkhazii--1049589473.html

Холодные пейзажи: зима в горах Абхазии

Холодные пейзажи: зима в горах Абхазии

Заснеженная, морозная, завораживающая горная Абхазия - в объективе фотографа Кати Евдокимовой. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

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В предгорьях и горах Абхазии настоящая зима. Нетронутые снежные долины, сверкающие морозные верхушки гор, пушистые елки - все это можно увидеть и в субтропиках, нужно только знать, где.Подробнее смотрите в фотоленте Sputnik.

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