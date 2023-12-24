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https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/kholodnye-peyzazhi-zima-v-gorakh-abkhazii--1049589473.html
Холодные пейзажи: зима в горах Абхазии
Холодные пейзажи: зима в горах Абхазии
Заснеженная, морозная, завораживающая горная Абхазия - в объективе фотографа Кати Евдокимовой. 24.12.2023, Sputnik Абхазия
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В предгорьях и горах Абхазии настоящая зима. Нетронутые снежные долины, сверкающие морозные верхушки гор, пушистые елки - все это можно увидеть и в субтропиках, нужно только знать, где.Подробнее смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото , фото, ауадхара, отдых в абхазии, абхазия, горы, мультимедиа
фото , фото, ауадхара, отдых в абхазии, абхазия, горы, мультимедиа

Холодные пейзажи: зима в горах Абхазии

18:20 24.12.2023 (обновлено: 18:42 24.12.2023)
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Заснеженная, морозная, завораживающая горная Абхазия - в объективе фотографа Кати Евдокимовой.
В предгорьях и горах Абхазии настоящая зима. Нетронутые снежные долины, сверкающие морозные верхушки гор, пушистые елки - все это можно увидеть и в субтропиках, нужно только знать, где.
Подробнее смотрите в фотоленте Sputnik.
© Foto / Катя Евдакимова

Смотря на фото, сложно представить, что эти заснеженные кадры сняты в Абхазии.

Смотря на фото, сложно представить, что эти заснеженные кадры сняты в Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/14
© Foto / Катя Евдакимова

Смотря на фото, сложно представить, что эти заснеженные кадры сняты в Абхазии.

© Foto / Катя Евдакимова

Зима редко радует жителей субтропиков снегом, чтобы его увидеть нужно подняться в горы.

Зима редко радует жителей субтропиков снегом, чтобы его увидеть нужно подняться в горы. - Sputnik Абхазия
2/14
© Foto / Катя Евдакимова

Зима редко радует жителей субтропиков снегом, чтобы его увидеть нужно подняться в горы.

© Foto / Катя Евдакимова

Не так далеко от озера "Рица" в предгорье открываются красивые снежные пейзажи.

Не так далеко от озера &quot;Рица&quot; в предгорье открываются красивые снежные пейзажи. - Sputnik Абхазия
3/14
© Foto / Катя Евдакимова

Не так далеко от озера "Рица" в предгорье открываются красивые снежные пейзажи.

© Foto / Катя Евдакимова

Облаченные в белое "покрывало" ели готовы ко встрече Нового года

Облаченные в белое &quot;покрывало&quot; ели готовы ко встрече Нового года - Sputnik Абхазия
4/14
© Foto / Катя Евдакимова

Облаченные в белое "покрывало" ели готовы ко встрече Нового года

© Foto / Катя Евдакимова

Пансионат "Ауадхара" активнее функционирует летом, но только посмотрите, как красиво выглядят эти домики в снегу.

Пансионат &quot;Ауадхара&quot; активнее функционирует летом, но только посмотрите, как красиво выглядят эти домики в снегу. - Sputnik Абхазия
5/14
© Foto / Катя Евдакимова

Пансионат "Ауадхара" активнее функционирует летом, но только посмотрите, как красиво выглядят эти домики в снегу.

© Foto / Катя Евдакимова

А какие виды открываются с террас - дух захватывает.

А какие виды открываются с террас - дух захватывает. - Sputnik Абхазия
6/14
© Foto / Катя Евдакимова

А какие виды открываются с террас - дух захватывает.

© Foto / Катя Евдакимова

Пушистый гость пансионата тоже не удержался от прогулки по снегу.

Пушистый гость пансионата тоже не удержался от прогулки по снегу. - Sputnik Абхазия
7/14
© Foto / Катя Евдакимова

Пушистый гость пансионата тоже не удержался от прогулки по снегу.

© Foto / Катя Евдакимова

Жители Абхазии каждый год надеются на новогоднее чудо, ждут снега не только в горах, но и за окном.

Жители Абхазии каждый год надеются на новогоднее чудо, ждут снега не только в горах, но и за окном. - Sputnik Абхазия
8/14
© Foto / Катя Евдакимова

Жители Абхазии каждый год надеются на новогоднее чудо, ждут снега не только в горах, но и за окном.

© Foto / Катя Евдакимова

Встретить рассвет в горах, что может быть красивее?

Встретить рассвет в горах, что может быть красивее? - Sputnik Абхазия
9/14
© Foto / Катя Евдакимова

Встретить рассвет в горах, что может быть красивее?

© Foto / Катя Евдакимова

А потом по хрустящему снегу вернуться в домики и выпить горячего какао.

А потом по хрустящему снегу вернуться в домики и выпить горячего какао. - Sputnik Абхазия
10/14
© Foto / Катя Евдакимова

А потом по хрустящему снегу вернуться в домики и выпить горячего какао.

© Foto / Катя Евдакимова

Сделать несколько захватывающих кадров для заставки на экран телефона.

Сделать несколько захватывающих кадров для заставки на экран телефона. - Sputnik Абхазия
11/14
© Foto / Катя Евдакимова

Сделать несколько захватывающих кадров для заставки на экран телефона.

© Foto / Катя Евдакимова

И утром проснуться, чтобы полюбоваться, как на верхушке снежной горы появляются солнечные лучи.

И утром проснуться, чтобы полюбоваться, как на верхушке снежной горы появляются солнечные лучи. - Sputnik Абхазия
12/14
© Foto / Катя Евдакимова

И утром проснуться, чтобы полюбоваться, как на верхушке снежной горы появляются солнечные лучи.

© Foto / Катя Евдакимова

Зимняя Абхазия ничем не уступает своими пейзажами летним видам.

Зимняя Абхазия ничем не уступает своими пейзажами летним видам. - Sputnik Абхазия
13/14
© Foto / Катя Евдакимова

Зимняя Абхазия ничем не уступает своими пейзажами летним видам.

© Foto / Катя Евдакимова

Так что, если вы хотите получить новые эмоции и впечатления, смело отправляйтесь на зимнюю Ауадхару.

Так что, если вы хотите получить новые эмоции и впечатления, смело отправляйтесь на зимнюю Ауадхару. - Sputnik Абхазия
14/14
© Foto / Катя Евдакимова

Так что, если вы хотите получить новые эмоции и впечатления, смело отправляйтесь на зимнюю Ауадхару.

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