Холодные пейзажи: зима в горах Абхазии
Смотря на фото, сложно представить, что эти заснеженные кадры сняты в Абхазии.
Смотря на фото, сложно представить, что эти заснеженные кадры сняты в Абхазии.
Зима редко радует жителей субтропиков снегом, чтобы его увидеть нужно подняться в горы.
Зима редко радует жителей субтропиков снегом, чтобы его увидеть нужно подняться в горы.
Не так далеко от озера "Рица" в предгорье открываются красивые снежные пейзажи.
Не так далеко от озера "Рица" в предгорье открываются красивые снежные пейзажи.
Облаченные в белое "покрывало" ели готовы ко встрече Нового года
Облаченные в белое "покрывало" ели готовы ко встрече Нового года
Пансионат "Ауадхара" активнее функционирует летом, но только посмотрите, как красиво выглядят эти домики в снегу.
Пансионат "Ауадхара" активнее функционирует летом, но только посмотрите, как красиво выглядят эти домики в снегу.
А какие виды открываются с террас - дух захватывает.
А какие виды открываются с террас - дух захватывает.
Пушистый гость пансионата тоже не удержался от прогулки по снегу.
Пушистый гость пансионата тоже не удержался от прогулки по снегу.
Жители Абхазии каждый год надеются на новогоднее чудо, ждут снега не только в горах, но и за окном.
Жители Абхазии каждый год надеются на новогоднее чудо, ждут снега не только в горах, но и за окном.
Встретить рассвет в горах, что может быть красивее?
Встретить рассвет в горах, что может быть красивее?
А потом по хрустящему снегу вернуться в домики и выпить горячего какао.
А потом по хрустящему снегу вернуться в домики и выпить горячего какао.
Сделать несколько захватывающих кадров для заставки на экран телефона.
Сделать несколько захватывающих кадров для заставки на экран телефона.
И утром проснуться, чтобы полюбоваться, как на верхушке снежной горы появляются солнечные лучи.
И утром проснуться, чтобы полюбоваться, как на верхушке снежной горы появляются солнечные лучи.
Зимняя Абхазия ничем не уступает своими пейзажами летним видам.
Зимняя Абхазия ничем не уступает своими пейзажами летним видам.
Так что, если вы хотите получить новые эмоции и впечатления, смело отправляйтесь на зимнюю Ауадхару.
Так что, если вы хотите получить новые эмоции и впечатления, смело отправляйтесь на зимнюю Ауадхару.