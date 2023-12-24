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Непогода нанесла ущерб в нескольких районах Абхазии

Непогода нанесла ущерб в нескольких районах Абхазии

Непогода и сильный ветер в ночь с 23 на 24 декабря нанесли ущерб различной степени в районах Абхазии. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек- Sputnik, Асмат Цвижба. Сильный ветер повалил деревья, повредил распределительные сети, блокировал республиканскую трассу в нескольких районах Абхазии. К утру спасатели расчистили все заторы. Ткуарчал По словам главы Ткуарчалского района Исидора Дочия, в районе повалило деревья, упали высоковольтные столбы, в связи с чем в части района и самом городе нет света. Дочия подчеркнул, что работники ЖКХ и энергетики работают над устранением последствий непогоды. По его словам, предположительно в течение нескольких часов подача электричества будет восстановлена. Гал Глава Гала Константин Пилия отметил, что в районе серьезных последствий от сильного ветра нет. Как ранее сообщали в "Черноморэнерго", отключения в районе носят единичный характер. Сухум и Сухумский район По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, информации о каких-либо повреждениях из-за стихии в районе от жителей не поступало. Гулрыпшский район Деревья повалило и в Гулрыпшском районе по республиканской трассе в районе поста ГИБДД поселка Мачара и вблизи поселка Каштак. Информации о повреждениях в частных домах нет. По словам замглавы Гулрыпшского района Беслана Цвинария, работники ЖКХ ведут очистительные работы. Из-за непогоды была обесточена часть района. Очамчырский район По словам главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава, упавшие ночью от сильного ветра деревья перекрыли трассу в районе села Кындыг, специалисты расчистили трассу. Бигвава отметил, что в двух многоквартирных пятиэтажных домах в Очамчыре снесло крышу. Сколько людей точно проживает в домах пока не известно. "Надеюсь, что уже завтра начнем восстановительные работы", - добавил он. Бигвава добавил, что света в некоторых частях района нет, электрики работают над устранением последствий стихии. Гудаутский район Несколько десятков деревьев упало в селе Лыхны в результате сильного ветра в ночь с 23 на 24 декабря. По информации главы Гудаутского района Баграта Боджгуа, в ликвидации последствий задействованы все профильные структуры и МЧС. Создан оперативный штаб по оценке ущерба. Власти также уточнили, что упавшие по республиканской трассе в Гудаутском районе деревья убраны, и движение транспорта восстановлено. Гагрский район Директор "Спецавтохозяйства" Гагрского района Тимур Бигвава рассказал Sputnik, что в районе от ветра повалило много крупных и небольших деревьев. Он подчеркнул, что службой еще ночью была расчищена трасса для проезда автомобилей. По словам Бигвава, заявок о помощи от жителей района пока что не поступало.

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абхазия, непогода, разгул стихии