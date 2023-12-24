https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/ot-obezyany-k-cheloveku-uchenye-reshili-glavnuyu-zagadku-faraonov-1049581944.html

"От обезьяны к человеку": ученые решили главную загадку фараонов

"От обезьяны к человеку": ученые решили главную загадку фараонов

Египетские папирусы сохранили предание о земле Пунт — легендарном крае блаженства и изобилия. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-24T14:40+0300

2023-12-24T14:40+0300

2023-12-24T15:29+0300

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Где искать землю Пунт, ученым подсказали "младшие братья". О необычной находке — в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.На странных берегахЗимой 1880-1881 годов новоиспеченный сотрудник Эрмитажа Владимир Голенищев занимался каталогизацией египетских древностей. Предстояло узнать, какие именно памятники древней цивилизации хранятся в фондах.В ходе рутинной работы ученый, которому не исполнилось еще и 25, сделал потрясающее открытие: обнаружил папирус эпохи Среднего царства в прекрасном состоянии. На нем — литературное произведение, дошедшее почти в полном объеме. Голенищев присвоил артефакту номер 1115, а неофициально назвал его "Сказка о потерпевшем кораблекрушение".По приказу фараона видный сановник должен был плыть в далекие земли к "неиссякаемым медным рудникам". Снарядив большую команду, он отправился в путь.Он очнулся на четвертый день после катастрофы и сразу понял, что оказался в незнакомой местности. Причем весьма притягательной: всевозможных яств здесь было в изобилии. Утолив голод, мореплаватель принес жертву богам. И тотчас перед ним появился "хозяин острова" — огромный Змей.Выслушав печальную историю чужестранца, чудовище сжалилось и сохранило ему жизнь. Благодарный пообещал, что фараон непременно вознаградит "хозяина острова". Змей, рассмеявшись, ответил: ему — владыке земли Пунт — это не нужно. И отпустил вельможу домой, снабдив золотом, миррой, ладаном, черным деревом и богатыми дарами.Эту историю в Древнем Египте знал, скорее всего, каждый ребенок. Легко представить, как ее рассказывали на ночь или передавали изустно, как детскую небылицу. Но жадные до знания европейцы решили проверить ее подлинность. А находка Владимира Голенищева только добавила азарта.Сомнений нетНа самом деле "Сказка о потерпевшем кораблекрушение" — не единственный источник, где упоминается Пунт. О нем повествуют многочисленные надписи на обелисках и стелах. А также ритуальные тексты, где царство нередко называли "родиной богов".Более того, до наших дней дошли документы, свидетельствующие о том, что многие египетские правители отправляли в край блаженства масштабные экспедиции.Так, на Палермском камне есть описание кораблей, которые по повелению фараона Сахуре (XXV век до нашей эры) совершили плавание в Пунт и вернулись назад. Почти сто тысяч мер мирры, три тысячи единиц ценных пород дерева, бесчисленное количество звериных шкур и слоновой кости. С историографической точки зрения большую ценность представляло путешествие, организованное царицей Хатшепсут.Около 1477 года до нашей эры она отправила в страну пять лучших кораблей. Вместе с купцами и воинами плыли писцы. Они должны были непрестанно фиксировать все увиденное. Когда судна добрались до конечной точки, их встретили местные жители — очень смуглые, с длинными волосами и растительностью на лицах.Последними в "земном раю" побывали посланники Рамсеса III. Позже экономические связи двух государств ослабли, и "земля богов" навсегда превратилась в красивую легенду.А в XIX столетии в Европе начались жаркие научные споры о том, где следует искать Пунт. Одни полагали, что он был дальней окраиной Египетского царства, другие — одной из прилегающих к нему территорий.Доказательства в пользу второй версии появились уже в начале XXI века. В 2011-м археологи из Италии, США и Египта проводили раскопки в высохшей лагуне Мерса Гавасис недалеко от Хургады. И обнаружили остатки древней гавани: шесть пещер, в них — мотки канатов (самый большой — толщиной в человеческую грудь), а также части гигантских кораблей."Открытия на побережье Красного моря разрешили споры раз и навсегда. <…> Эти находки снимают все сомнения в том, что вы можете добраться до Пунта морем", — заявил журналистам участник раскопок британский египтолог Джон Бейнс.Но оставался еще один вопрос: куда именно плыли древние. И недавно ученые нашли на него ответ.Круг поисков сужаетсяПодсказку обнаружили все в той же "Сказке о потерпевшем кораблекрушение". Среди бесчисленных даров Змея были "диковинные животные", в том числе обезьяны. По описаниям из других документов стало понятно, что речь идет о конкретном виде — бабуинах.В Египте они не водятся. Их ареал обитания — Средняя и Восточная Африка. Зато в стране пирамид приматов ценили так, что приносили в жертву богам. И само собой разумеется, делали мумии.Последние, к слову, больше других претендуют на звание наследниц Пунта. Дело в том, что на территории нынешних Эритреи и Эфиопии в начале нашей эры процветало могущественное Аксумское царство. Однако оно было далеко не первой цивилизацией.Сегодня известно, что Аксум возник на обломках более ранней культуры. Один из ее центров — древний порт Адулис — по сей день радует археологов старинными находками. Так что, возможно, именно туда и приплыло посольство Хатшепсут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/izoliruyuschee-odeyalo-naydeno-obyasnenie-bezzhiznennosti-marsa-1048932822.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/atlantida-tikhogo-okeana-kak-nauka-proglyadela-tselyy-podvodnyy-materik-1048502460.html

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