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Абхазские спортсмены будут выступать на играх БРИКС под флагом республики

Абхазские спортсмены будут выступать на играх БРИКС под флагом республики

На мероприятие, которое пройдет в России в 2024 году, приедет более 5 тысяч спортсменов из 50 стран. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Спортсмены из Абхазии будут представлять на играх БРИКС свою республику и выступать под своим флагом. Спортивные игры БРИКС пройдут в столице Татарстана, Казани, с 12 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу войдут около 25 видов спорта, для участия в соревнованиях в Россию прибудет около пяти тысяч атлетов из 50 стран.

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