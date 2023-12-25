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Абхазские спортсмены будут выступать на играх БРИКС под флагом республики
Абхазские спортсмены будут выступать на играх БРИКС под флагом республики
На мероприятие, которое пройдет в России в 2024 году, приедет более 5 тысяч спортсменов из 50 стран. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T20:39+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Спортсмены из Абхазии будут представлять на играх БРИКС свою республику и выступать под своим флагом. Спортивные игры БРИКС пройдут в столице Татарстана, Казани, с 12 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу войдут около 25 видов спорта, для участия в соревнованиях в Россию прибудет около пяти тысяч атлетов из 50 стран.
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абхазия, новости
Абхазские спортсмены будут выступать на играх БРИКС под флагом республики
На мероприятие, которое пройдет в России в 2024 году, приедет более 5 тысяч спортсменов из 50 стран.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Спортсмены из Абхазии будут представлять на играх БРИКС свою республику и выступать под своим флагом.
Это стало возможным благодаря договору, подписанному между председателем Госкомспорта Абхазии Таращем Хагба и министром спорта России Олегом Матыциным.
Спортивные игры БРИКС пройдут в столице Татарстана, Казани, с 12 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу войдут около 25 видов спорта, для участия в соревнованиях в Россию прибудет около пяти тысяч атлетов из 50 стран.