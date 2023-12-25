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Аэлита Ахиба поздравила учащихся вспомогательной школы Сухума с Новым годом

Аэлита Ахиба поздравила учащихся вспомогательной школы Сухума с Новым годом

Сухумская вспомогательная школа работает с 1976 года, сегодня в ней учатся 148 детей. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба поздравила с наступающим Новым годом учащихся Сухумской вспомогательной школы. "Дорогие дети, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Вы все любите этот праздник. По устоявшейся традиции взрослые дарят детям подарки, поздравляют. Поэтому моя семья тоже хочет вас поздравить, вручить сладкие подарки. Я хочу, чтобы этот Новый год принес вам мир, добро, много радостных событий, и больших и маленьких, из которых состоит счастье человека. Пусть ваши родители вами гордятся, радуются, пусть вас минуют все болезни и невзгоды. Мы, взрослые, сделаем все, чтобы как-то в этом вам помочь", – сказала Аэлита Ахиба. Супруга президента раздала ученикам школы новогодние подарки. Также подарки будут направлены в один из столичных детсадов, в тамышскую школу, а также в Калдахуарскую и Очамчырскую школы-интернаты.

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