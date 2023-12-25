https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/bigvava-rasskazal-o-situatsii-v-ochamchyrskom-rayone-posle-nepogody-1049600631.html
Бигвава рассказал о ситуации в Очамчырском районе после непогоды
Бигвава рассказал о ситуации в Очамчырском районе после непогоды
Дождь и шквалистый ветер в ночь с 23 на 24 декабря нанесли ущерб различной степени в районах Абхазии. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T10:32+0300
2023-12-25T10:32+0300
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Часть Очамчырского района все еще остается без света из-за большого количества обрывов линий электропередач, сообщил Sputnik глава района Беслан Бигвава.Он добавил, что ликвидация последствий стихии продолжается, на месте работают энергетики.Дорога к утру 25 декабря была полностью расчищена от упавших деревьев.По словам Бигвава, к восстановлению кровель многоэтажек, пострадавших от непогоды, приступят в ближайшее время. Он добавил, что в администрацию района поступали заявки от владельцев нескольких частных домов, крыши которых также были повреждены. Им будет оказана помощь.Sputnik также связался с руководством Ткуарчалского района. По словам главы администрации Исидора Дочия, дороги от упавших деревьев расчищены, а электричество было подано еще вечером 24 декабря.
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абхазия, очамчырский район, новости
Бигвава рассказал о ситуации в Очамчырском районе после непогоды
10:32 25.12.2023 (обновлено: 11:13 25.12.2023)
Дождь и шквалистый ветер в ночь с 23 на 24 декабря нанесли ущерб различной степени в районах Абхазии.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Часть Очамчырского района все еще остается без света из-за большого количества обрывов линий электропередач, сообщил Sputnik глава района Беслан Бигвава.
Он добавил, что ликвидация последствий стихии продолжается, на месте работают энергетики.
Дорога к утру 25 декабря была полностью расчищена от упавших деревьев.
По словам Бигвава, к восстановлению кровель многоэтажек, пострадавших от непогоды, приступят в ближайшее время. Он добавил, что в администрацию района поступали заявки от владельцев нескольких частных домов, крыши которых также были повреждены. Им будет оказана помощь.
Sputnik также связался с руководством Ткуарчалского района. По словам главы администрации Исидора Дочия, дороги от упавших деревьев расчищены, а электричество было подано еще вечером 24 декабря.