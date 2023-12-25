https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-fonda-natsionalnoe-intellektualnoe-razvitie-1049609454.html

Бжания встретился с представителями фонда "Национальное интеллектуальное развитие"

Бжания встретился с представителями фонда "Национальное интеллектуальное развитие"

Во встрече также приняли участие министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр иностранных дел Инал Ардзинба, и.о. министра культуры Динара Смыр... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T17:17+0300

2023-12-25T17:17+0300

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с представителями российского фонда "Национальное интеллектуальное развитие", сообщает пресс-служба главы государства.По словам директора по агробиотехнологиям Владимира Авдеенко, фонд готов предложить республике передовые биотехнологии, в том числе в выращивании цитрусовых, а также программу обучения кадров."На территории Абхазии мы можем реализовать программы в сфере генетики животноводства и растениеводства, что может быть актуальным для республики", – подчеркнул он. Аслан Бжания в ходе беседы подчеркнул, что сельское хозяйство – самая важная отрасль в Абхазии после туризма. "Показатели, которые были у нас в советское время по выращиванию культур, превышали нынешние в четыре-пять раз. То, о чем вы говорите сейчас, не просто может, но должно быть применено в Абхазии, особенно в отношении цитрусовых культур. Абхазские мандарины – это не просто сельхозпродукт, а элемент культуры, бренд, настроение. Им нет конкуренции", – сказал он.Глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа отметил, что ведомство работает в тесном контакте с российскими коллегами, все инициативы и программы стороны договорились начать реализовывать уже с начала следующего года.

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