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Бжания встретился с представителями фонда "Национальное интеллектуальное развитие"
Бжания встретился с представителями фонда "Национальное интеллектуальное развитие"
Во встрече также приняли участие министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр иностранных дел Инал Ардзинба, и.о. министра культуры Динара Смыр... 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T17:17+0300
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с представителями российского фонда "Национальное интеллектуальное развитие", сообщает пресс-служба главы государства.По словам директора по агробиотехнологиям Владимира Авдеенко, фонд готов предложить республике передовые биотехнологии, в том числе в выращивании цитрусовых, а также программу обучения кадров."На территории Абхазии мы можем реализовать программы в сфере генетики животноводства и растениеводства, что может быть актуальным для республики", – подчеркнул он. Аслан Бжания в ходе беседы подчеркнул, что сельское хозяйство – самая важная отрасль в Абхазии после туризма. "Показатели, которые были у нас в советское время по выращиванию культур, превышали нынешние в четыре-пять раз. То, о чем вы говорите сейчас, не просто может, но должно быть применено в Абхазии, особенно в отношении цитрусовых культур. Абхазские мандарины – это не просто сельхозпродукт, а элемент культуры, бренд, настроение. Им нет конкуренции", – сказал он.Глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа отметил, что ведомство работает в тесном контакте с российскими коллегами, все инициативы и программы стороны договорились начать реализовывать уже с начала следующего года.
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абхазия, новости, аслан бжания
Бжания встретился с представителями фонда "Национальное интеллектуальное развитие"
17:17 25.12.2023 (обновлено: 17:30 25.12.2023)
Во встрече также приняли участие министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр иностранных дел Инал Ардзинба, и.о. министра культуры Динара Смыр, сотрудники Посольства России в Абхазии.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с представителями российского фонда "Национальное интеллектуальное развитие", сообщает пресс-служба главы государства.
Первый замгендиректора Наталья Попова рассказала президенту о деятельности фонда, подчеркнув, что организация открыта к сотрудничеству с дружественными России странами.
По словам директора по агробиотехнологиям Владимира Авдеенко, фонд готов предложить республике передовые биотехнологии, в том числе в выращивании цитрусовых, а также программу обучения кадров.
"На территории Абхазии мы можем реализовать программы в сфере генетики животноводства и растениеводства, что может быть актуальным для республики", – подчеркнул он.
Аслан Бжания в ходе беседы подчеркнул, что сельское хозяйство – самая важная отрасль в Абхазии после туризма.
"Показатели, которые были у нас в советское время по выращиванию культур, превышали нынешние в четыре-пять раз. То, о чем вы говорите сейчас, не просто может, но должно быть применено в Абхазии, особенно в отношении цитрусовых культур. Абхазские мандарины – это не просто сельхозпродукт, а элемент культуры, бренд, настроение. Им нет конкуренции", – сказал он.
Глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа отметил, что ведомство работает в тесном контакте с российскими коллегами, все инициативы и программы стороны договорились начать реализовывать уже с начала следующего года.