https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/dizayner-ross-rasskazala-kak-ugodit-drakonu-v-ukrashenii-doma-i-eli--1049605591.html

Дизайнер Росс рассказала, как угодить дракону в украшении дома и ели

Дизайнер Росс рассказала, как угодить дракону в украшении дома и ели

Как украсить ель и дом, какие есть модные тенденции в этом году, в эфире радио Sputnik рассказала член международной общественной ассоциации "Союз Дизайнеров"... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T18:35+0300

2023-12-25T18:35+0300

2023-12-25T18:35+0300

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Дизайнер Росс рассказала, как угодить дракону в украшении дома и ели Дизайнер Росс рассказала, как угодить дракону в украшении дома и ели

Символ года не терпит обыденности, потому к украшению главной красавицы нужно подойти трепетно, сказала дизайнер в интервью радио."Новый год пройдет под крылом дракона, а это стихия дерева и зеленого цвета. Дракон - символ богатства и роскоши. Красный цвет актуален, также зеленый. Моден экологичный стиль, стиль сканди, минимализм", - заключила Росс.По мнению дизайнера в оформлении дома не стоит делать избыточного декора, можно украшать небольшие композиции из ели, советует Росс. Сейчас очень актуально использовать несколько елей в одном помещении, они могут быть исполнены трафаретом или из бумаги, говорит она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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