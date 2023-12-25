https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/katolicheskoe-rozhdestvo-prazdnuyut-v-abkhazii-i-vsem-mire-1049601631.html

Католическое Рождество празднуют в Абхазии и во всем мире

Католическое Рождество празднуют в Абхазии и во всем мире

Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово, в Абхазии празднование проходит в храме Святого апостола Симона Кананита в Сухуме. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

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религия

в мире

католики

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. Католическое Рождество отмечают в ночь с 24 на 25 декабря.Рождество, помимо католиков, в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся Новоюлианским календарем, который совпадает с Григорианским.Рождеству предшествует период Адвента – время усиленного покаяния. Во время Адвента верующие участвуют в особых предрождественских богослужениях, стараются совершать дела милосердия.В день Рождества, 25 декабря, служатся три особые литургии – месса ночью, месса на заре и месса днем. Таким образом, Рождество празднуется трижды – как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). Вечером в сочельник служится месса навечерия Рождества.Во многих европейских странах на праздничном столе традиционно присутствует сладкое рождественское полено – бисквитный рулет, богато украшенный сливками, глазурью и шоколадом.Одним из главных символов Рождества являются зажженные свечи.Большинство жителей Италии и Ватикана на рождественский обед подают жаркое и рождественский кулич панеттоне, похожий на пасхальный, либо "воздушный" кулич родом из Вероны, называемый пандоро. На Рождество в этих государствах дарят друг другу торрончино – лакомства, похожие на нугу и грильяж.В Германии существуют традиционные региональные виды рождественской выпечки – нюрнбергские пряники, ахенские фигурные пряники, рождественский кекс из Дрездена, звездочки из корицы.

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религия, в мире, католики