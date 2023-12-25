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Лучших молодых работников ведомств Абхазии выбрали в Сухуме
Лучших молодых работников ведомств Абхазии выбрали в Сухуме
СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухуме прошло вручение премии "Молодой лидер-2023", организованной Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорту. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухуме прошло вручение премии "Молодой лидер-2023", организованной Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорту. В этом году на получение звания лучших из лучших было выдвинуто 58 кандидатур из 21 ведомства, входящего в структуру Кабинета Министров - как министерств, так и госкомитетов.Победителей определила комиссия под руководством председателя Госкомспорта Тараща Хагба.По итогам решения комиссии, молодыми лидерам в каждом из ведомств стали:
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Лучших молодых работников ведомств Абхазии выбрали в Сухуме

20:32 25.12.2023 (обновлено: 21:25 25.12.2023)
© SputnikФинал конкурса "Молодой лидер"
Финал конкурса Молодой лидер - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2023
© Sputnik
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухуме прошло вручение премии "Молодой лидер-2023", организованной Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорту.
В этом году на получение звания лучших из лучших было выдвинуто 58 кандидатур из 21 ведомства, входящего в структуру Кабинета Министров - как министерств, так и госкомитетов.
Победителей определила комиссия под руководством председателя Госкомспорта Тараща Хагба.
По итогам решения комиссии, молодыми лидерам в каждом из ведомств стали:
Министерство культуры – Милана Ходжава; ⠀
Минсоцобеспечения и демографической политики – Хибла Роган-оглы;
Министерство финансов – Инаала Гоова;
Министерство юстиции – Леон Хутаба;
Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации – Леон Торчуа;
Министерство здравоохранения – Милана Акаба;
Госкомитет по стандартам, потребительскому и технадзору – Санда Джопуа;
Министерство просвещения – Аслан Кутелия;
Государственная миграционная служба – Осман Джопуа;
Министерство внутренних дел – Гурам Григолия;
Госкомитет по репатриации – Сария Хашиг;
Министерство по чрезвычайным ситуациям Мин– Саид Чан-оглы;
Государственный таможенный комитет – Щахусна Дзидзария;
Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию – Хамида Аджба;
Министерство экономики – Омар Кове;
Госинспекция по карантину растений – Астамур Инапшба;
Министерство по налогам и сборам – Диана Лакоба;
Министерство сельского хозяйства – Кристина Ануа;
Министерство туризма – Андрей Ншанян;
Министерство иностранных дел – Сария Джопуа;
Министерство обороны – Олег Морозов.
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