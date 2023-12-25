https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/luchshikh-molodykh-rabotnikov-vedomstv-abkhazii-vybrali-v-sukhume-1049618554.html

Лучших молодых работников ведомств Абхазии выбрали в Сухуме

Лучших молодых работников ведомств Абхазии выбрали в Сухуме

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухуме прошло вручение премии "Молодой лидер-2023", организованной Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорту. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T20:32+0300

2023-12-25T20:32+0300

2023-12-25T21:25+0300

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/19/1049616343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74ddfb8df58070daff61a713bd275533.jpg

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухуме прошло вручение премии "Молодой лидер-2023", организованной Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорту. В этом году на получение звания лучших из лучших было выдвинуто 58 кандидатур из 21 ведомства, входящего в структуру Кабинета Министров - как министерств, так и госкомитетов.Победителей определила комиссия под руководством председателя Госкомспорта Тараща Хагба.По итогам решения комиссии, молодыми лидерам в каждом из ведомств стали:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости