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Названы имена лучших абхазских спортсменов 2023 года

Названы имена лучших абхазских спортсменов 2023 года

Итоги конкурса "Молодой лидер-2023" подвели в понедельник, 25 декабря, в Сухуме. Помимо лучших молодых работников каждого из ведомств, жюри определило и лучших... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный комитет по делам молодежи и спорту назвал имена лучших спортсменов 2023 года. Согласно решению комиссии Госкомспорта, спортсменом года стал боксер Харитон Агрба. "Очень приятно, спасибо за такую высокую оценку моей работы. Для меня это волнительно, я впервые на таком мероприятии здесь, в Абхазии, у себя дома. Спасибо всем от всего сердца, всем тем, кто пришел меня поддержать, спасибо моим коллегам, каждый здесь сидящий достоин этого звания", - сказал Агрба. А по версии болельщиков лучшим спортсменом 2023 года стал тяжелоатлет Элкан Гвазава – голосование проходило в соцсетях Госкомспорта с 7 по 24 декабря.

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