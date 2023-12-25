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Названы имена лучших абхазских спортсменов 2023 года
Названы имена лучших абхазских спортсменов 2023 года
Итоги конкурса "Молодой лидер-2023" подвели в понедельник, 25 декабря, в Сухуме. Помимо лучших молодых работников каждого из ведомств, жюри определило и лучших... 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T21:47+0300
2023-12-25T21:47+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный комитет по делам молодежи и спорту назвал имена лучших спортсменов 2023 года. Согласно решению комиссии Госкомспорта, спортсменом года стал боксер Харитон Агрба. "Очень приятно, спасибо за такую высокую оценку моей работы. Для меня это волнительно, я впервые на таком мероприятии здесь, в Абхазии, у себя дома. Спасибо всем от всего сердца, всем тем, кто пришел меня поддержать, спасибо моим коллегам, каждый здесь сидящий достоин этого звания", - сказал Агрба. А по версии болельщиков лучшим спортсменом 2023 года стал тяжелоатлет Элкан Гвазава – голосование проходило в соцсетях Госкомспорта с 7 по 24 декабря.
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абхазия, новости
Названы имена лучших абхазских спортсменов 2023 года
21:47 25.12.2023 (обновлено: 22:16 25.12.2023)
Итоги конкурса "Молодой лидер-2023" подвели в понедельник, 25 декабря, в Сухуме. Помимо лучших молодых работников каждого из ведомств, жюри определило и лучших спортсменов.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный комитет по делам молодежи и спорту назвал имена лучших спортсменов 2023 года.
Согласно решению комиссии Госкомспорта, спортсменом года стал боксер Харитон Агрба.
"
"Очень приятно, спасибо за такую высокую оценку моей работы. Для меня это волнительно, я впервые на таком мероприятии здесь, в Абхазии, у себя дома. Спасибо всем от всего сердца, всем тем, кто пришел меня поддержать, спасибо моим коллегам, каждый здесь сидящий достоин этого звания", - сказал Агрба.
А по версии болельщиков лучшим спортсменом 2023 года стал тяжелоатлет Элкан Гвазава – голосование проходило в соцсетях Госкомспорта с 7 по 24 декабря.