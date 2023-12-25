https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/ostorozhno-spoyler-top-filmov-i-knig-ukhodyaschego-goda-1049507986.html
Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг уходящего года
Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг уходящего года
Итоги кинематографического и литературного года в заключительном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" этого сезона. Ведущие представят собственные топы... 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T11:16+0300
2023-12-25T11:16+0300
2023-12-25T11:17+0300
радио
книги
кино
осторожно, спойлер
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Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг уходящего года
Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг уходящего года
Итоги кинематографического и литературного года в заключительном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" этого сезона. Ведущие представят собственные топы фильмов и книг уходящего 2023 года.Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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книги, кино, осторожно, спойлер , аудио
книги, кино, осторожно, спойлер , аудио
Итоги кинематографического и литературного года в заключительном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" этого сезона. Ведущие представят собственные топы фильмов и книг уходящего 2023 года.
Полная версия беседы в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.