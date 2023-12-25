https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/ostorozhno-spoyler-top-filmov-i-knig-ukhodyaschego-goda-1049507986.html

Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг уходящего года

Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг уходящего года

Итоги кинематографического и литературного года в заключительном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" этого сезона. Ведущие представят собственные топы... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

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радио

книги

кино

осторожно, спойлер

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Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг уходящего года Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг уходящего года

Итоги кинематографического и литературного года в заключительном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" этого сезона. Ведущие представят собственные топы фильмов и книг уходящего 2023 года.Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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книги, кино, осторожно, спойлер , аудио