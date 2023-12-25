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Парламент Абхазии повысил пенсии нескольким категориям граждан

Парламент Абхазии повысил пенсии нескольким категориям граждан

Изменения войдут в силу с 1 января, так как на их реализацию предусмотрены средства из бюджета 2024 года. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T14:24+0300

2023-12-25T14:24+0300

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял ряд законов о повышении пенсий нескольким категориям граждан в окончательном чтении на заседании 25 декабря.Персональные пенсии получают граждане, имеющие особые заслуги перед Абхазией. Это инвалиды Отечественной войны народа Абхазии первой группы, инвалиды той же группы, получившие тяжелые ранения при защите Родины в мирное время. Изменения предусматривают повышение их пенсий на 2000 рублей, что составит 12 000 рублей. Всего увеличение выплат коснется 104 человек.Также депутатами были приняты изменения в закон "О статусе военнослужащих", он устанавливает порядок и размеры выплат пенсии. Изменения предусматривают увеличение размера пенсий на 20%. Таким образом, пенсии членам семей в случае гибели военных при исполнении обязанностей срочной службы либо смерти в течение трех месяцев со дня увольнения со службы в результате полученных увечий будут составлять 70% от размера пенсии семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Такой же размер установлен и для пенсионеров, получивших инвалидность при исполнении обязанностей срочной службы.Помимо этого, депутаты внесли изменения в закон "О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров". На две тысячи рублей будут повышены выплаты инвалидам Отечественной войны I, II, III групп, семьям умерших инвалидов, семьям погибших в войне. Изменения коснутся 4 623 человек.Также пенсии будут увеличены инвалидам из числа резервистов действующего состава резерва, семьям резервистов действующего состава в случае потери кормильца. Повышенные пенсии будут получать 335 человек.

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