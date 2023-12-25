https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-ob-investitsionnom-tovarischestve-1049604643.html

Парламент Абхазии принял закон "Об инвестиционном товариществе"

Парламент Абхазии принял закон "Об инвестиционном товариществе"

Закон направлен на создание правовых основ регулирования инвестиционного товарищества. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T13:35+0300

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об инвестиционном товариществе" во втором и окончательном чтении на заседании в понедельник, 25 декабря.Проект предусматривает определение договора инвестиционного товарищества, заключаемого исключительно для совместного осуществления инвестиционной деятельности, его условия, наличие в договоре категорий участников, установление прав и обязанностей управляющих.В связи с принятием закона были внесены изменения в Гражданский кодекс и в закон "Об исполнительном производстве".В Гражданский кодекс добавлена норма, предусматривающая, что особенности договора товарищества устанавливаются законом.Изменения в закон "Об исполнительном производстве" касаются установления особенностей взыскания по долгам участника товарищества.

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