https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/pozhar-vspykhnul-v-zdanii-byvshego-torgovogo-tsentra-kontinent-v-gagre-1049606071.html
Пожар вспыхнул в здании бывшего торгового центра "Континент" в Гагре
Пожар вспыхнул в здании бывшего торгового центра "Континент" в Гагре
Тушением и ликвидацией последствий пожара в здании бывшего торгового центра "Континтент" в Гагре занимаются шесть пожарных расчетов. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T14:48+0300
2023-12-25T14:48+0300
2023-12-25T14:54+0300
в абхазии
абхазия
новости
гагра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/19/1049605892_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_37245559699e52db4e446f2a570909c1.jpg
СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар вспыхнул в здании бывшего торгового центра "Континент" в Гагре днем в понедельник, 25 декабря. Как уточнил Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давид Бганба, на место происшествия пять пожарных и один спасательный расчеты выехали в 13:40.На момент прибытия спасателей все здание было охвачено огнем. На этот час пламя удалось локализовать, и сейчас пожарные занимаются ликвидацией последствий инцидента. Бганба уточнил, что объектам, стоящим рядом со зданием торгового центра, ничего не угрожает. Причины возгорания пока неизвестны.
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/19/1049605892_0:1:1080:811_1920x0_80_0_0_9eac4147572d2c2296729c96105b8d23.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, гагра
Пожар вспыхнул в здании бывшего торгового центра "Континент" в Гагре
14:48 25.12.2023 (обновлено: 14:54 25.12.2023)
Тушением и ликвидацией последствий пожара в здании бывшего торгового центра "Континтент" в Гагре занимаются шесть пожарных расчетов.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар вспыхнул в здании бывшего торгового центра "Континент" в Гагре днем в понедельник, 25 декабря.
Как уточнил Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давид Бганба, на место происшествия пять пожарных и один спасательный расчеты выехали в 13:40.
На момент прибытия спасателей все здание было охвачено огнем. На этот час пламя удалось локализовать, и сейчас пожарные занимаются ликвидацией последствий инцидента.
Бганба уточнил, что объектам, стоящим рядом со зданием торгового центра, ничего не угрожает. Причины возгорания пока неизвестны.