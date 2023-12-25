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Пожар вспыхнул в здании бывшего торгового центра "Континент" в Гагре

Пожар вспыхнул в здании бывшего торгового центра "Континент" в Гагре

Тушением и ликвидацией последствий пожара в здании бывшего торгового центра "Континтент" в Гагре занимаются шесть пожарных расчетов. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар вспыхнул в здании бывшего торгового центра "Континент" в Гагре днем в понедельник, 25 декабря. Как уточнил Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давид Бганба, на место происшествия пять пожарных и один спасательный расчеты выехали в 13:40.На момент прибытия спасателей все здание было охвачено огнем. На этот час пламя удалось локализовать, и сейчас пожарные занимаются ликвидацией последствий инцидента. Бганба уточнил, что объектам, стоящим рядом со зданием торгового центра, ничего не угрожает. Причины возгорания пока неизвестны.

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