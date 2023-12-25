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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронтов Североатлантического циклона. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T21:11+0300
2023-12-25T21:11+0300
2023-12-25T21:11+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Во вторник, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. С ночи и до второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности. В предгорьях и горах снег с дождем, снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от + 6°С до +11°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронтов Североатлантического циклона.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Во вторник, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С ночи и до второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности. В предгорьях и горах снег с дождем, снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от + 6°С до +11°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.