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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронтов Североатлантического циклона. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Во вторник, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. С ночи и до второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности. В предгорьях и горах снег с дождем, снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от + 6°С до +11°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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