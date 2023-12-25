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В Гагрском районе продолжились работы по ликвидации последствий сильного ветра
В Гагрском районе продолжились работы по ликвидации последствий сильного ветра
Дождь и шквалистый ветер в ночь с 23 на 24 декабря нанесли ущерб различной степени в районах Абхазии. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T13:02+0300
2023-12-25T13:02+0300
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в интервью Sputnik рассказал, что коммунальные службы города продолжают устранять последствия ураганного ветра. "Работы по расчистке начали проводить в ночь стихии, все службы работали до трех часов ночи и открыли все дороги. Уже практически везде восстановлена подача электроэнергии, есть кое-какие места, где столбы повалило, там работы закончат сегодня-завтра", – отметил он. Сейчас коммунальные службы занимаются вывозом распиленных деревьев, проинформировал первый замглавы Гагрского района.
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абхазия, новости
В Гагрском районе продолжились работы по ликвидации последствий сильного ветра
13:02 25.12.2023 (обновлено: 13:47 25.12.2023)
Дождь и шквалистый ветер в ночь с 23 на 24 декабря нанесли ущерб различной степени в районах Абхазии.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в интервью Sputnik рассказал, что коммунальные службы города продолжают устранять последствия ураганного ветра.
"Работы по расчистке начали проводить в ночь стихии, все службы работали до трех часов ночи и открыли все дороги. Уже практически везде восстановлена подача электроэнергии, есть кое-какие места, где столбы повалило, там работы закончат сегодня-завтра", – отметил он.
Сейчас коммунальные службы занимаются вывозом распиленных деревьев, проинформировал первый замглавы Гагрского района.