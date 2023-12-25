https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/v-gagrskom-rayone-prodolzhilis-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-silnogo-vetra-1049604537.html

В Гагрском районе продолжились работы по ликвидации последствий сильного ветра

В Гагрском районе продолжились работы по ликвидации последствий сильного ветра

Дождь и шквалистый ветер в ночь с 23 на 24 декабря нанесли ущерб различной степени в районах Абхазии. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T13:02+0300

2023-12-25T13:02+0300

2023-12-25T13:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/18/1049583771_0:176:694:566_1920x0_80_0_0_b73557055d1aae7f1f1f350b457364d1.jpg

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в интервью Sputnik рассказал, что коммунальные службы города продолжают устранять последствия ураганного ветра. "Работы по расчистке начали проводить в ночь стихии, все службы работали до трех часов ночи и открыли все дороги. Уже практически везде восстановлена подача электроэнергии, есть кое-какие места, где столбы повалило, там работы закончат сегодня-завтра", – отметил он. Сейчас коммунальные службы занимаются вывозом распиленных деревьев, проинформировал первый замглавы Гагрского района.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости