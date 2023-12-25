https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/yurist-rasskazala-kogo-kosnutsya-novye-popravki-o-vyplate-materinskogo-kapitala-v-rossii--1049608221.html

Юрист рассказала, кого коснутся новые поправки о выплате материнского капитала в России

Юрист рассказала, кого коснутся новые поправки о выплате материнского капитала в России

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T16:01+0300

2023-12-25T16:01+0300

2023-12-25T16:10+0300

радио

подкасты

россия

материнский капитал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/19/1049608055_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8f5df9bc16a936f3f2a6f6e066a74680.jpg

Юрист рассказала, кого коснутся новые поправки о выплате материнского капитала в России Юрист рассказала, кого коснутся новые поправки о выплате материнского капитала в России

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. В беседе с радио Sputnik судебный адвокат по гражданским и семейным делам, эксперт по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала данное решение Госдумы.Она отметила, что данное положение не будет касаться граждан РФ из новых регионов: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, россия, материнский капитал, аудио