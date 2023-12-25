https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/yurist-rasskazala-kogo-kosnutsya-novye-popravki-o-vyplate-materinskogo-kapitala-v-rossii--1049608221.html
Юрист рассказала, кого коснутся новые поправки о выплате материнского капитала в России
Юрист рассказала, кого коснутся новые поправки о выплате материнского капитала в России
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если... 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T16:01+0300
2023-12-25T16:01+0300
2023-12-25T16:10+0300
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Юрист рассказала, кого коснутся новые поправки о выплате материнского капитала в России
Юрист рассказала, кого коснутся новые поправки о выплате материнского капитала в России
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. В беседе с радио Sputnik судебный адвокат по гражданским и семейным делам, эксперт по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала данное решение Госдумы.Она отметила, что данное положение не будет касаться граждан РФ из новых регионов: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.
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подкасты, россия, материнский капитал, аудио
подкасты, россия, материнский капитал, аудио
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. В беседе с радио Sputnik судебный адвокат по гражданским и семейным делам, эксперт по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала данное решение Госдумы.
"Если Совет Федерации одобрит данные поправки, и президент подпишет, то в 2024 году материнский капитал могут получить только граждане России на момент рождения ребенка. Это означает, что один из родителей ребенка должен иметь гражданство России, потому что в данном случае ребенок получит гражданство России вслед за российским родителем. Неважно, где бы ребенок не родился, хоть в России, хоть за ее пределами, он вправе получить гражданство России", – сказала Ярмуш.
Она отметила, что данное положение не будет касаться граждан РФ из новых регионов: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.