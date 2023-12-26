https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/bartsits-obyasnil-zachem-ratifitsirovat-soglashenie-o-peredache-gosdachi-pitsunda-rossii-1049623601.html
Барциц объяснил, зачем ратифицировать Соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России
Барциц объяснил, зачем ратифицировать Соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России
СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Минюст Абхазии после изучения Соглашения о передаче имущественного комплекса госдачи "Пицунда" в собственность России вынес заключение... 26.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-26T17:35+0300
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2023-12-26T19:21+0300
в абхазии
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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Минюст Абхазии после изучения Соглашения о передаче имущественного комплекса госдачи "Пицунда" в собственность России вынес заключение о необходимости его ратификации. Как разъяснил министр юстиции Анри Барциц, ведомство обратило внимание на то, что некоторые позиции Соглашения не согласуются с законодательством Абхазии. Согласно закону Абхазии о международных договорах, отметил министр, при выявлении иных правил, чем установлены национальным законодательством, международный договор направляется в Парламент на ратификацию.Именно закон о ратификации Соглашения, принятый Парламент, сделает Соглашение частью абхазского законодательства.Анри Барциц отдельно подчеркнул, что внесение изменений в Соглашение о передаче госдачи "Пицунда" в собственность России в связи с выявленными техническими ошибками, возможно на данном этапе. Он добавил, что намерение абхазской и российской стороны передать объект в тех границах, которые есть, не изменилось, после выявления технической ошибки стороны также обменялись письмами и подтвердили свое намерение.
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юстиция, министерство юстиции абхазии, абхазия
юстиция, министерство юстиции абхазии, абхазия
СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Минюст Абхазии после изучения Соглашения о передаче имущественного комплекса госдачи "Пицунда" в собственность России вынес заключение о необходимости его ратификации.
Как разъяснил министр юстиции Анри Барциц, ведомство обратило внимание на то, что некоторые позиции Соглашения не согласуются с законодательством Абхазии.
Согласно закону Абхазии о международных договорах, отметил министр, при выявлении иных правил, чем установлены национальным законодательством, международный договор направляется в Парламент на ратификацию.
Именно закон о ратификации Соглашения, принятый Парламент, сделает Соглашение частью абхазского законодательства.
Кроме того, министр юстиции отметил, что отчуждение объекта по Соглашению о передаче госдачи в Пицунде невозможно: статья 6 устанавливает строгое целевое назначение указанной земли.
Анри Барциц отдельно подчеркнул, что внесение изменений в Соглашение о передаче госдачи "Пицунда" в собственность России в связи с выявленными техническими ошибками, возможно на данном этапе.
Он добавил, что намерение абхазской и российской стороны передать объект в тех границах, которые есть, не изменилось, после выявления технической ошибки стороны также обменялись письмами и подтвердили свое намерение.