https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/bartsits-obyasnil-zachem-ratifitsirovat-soglashenie-o-peredache-gosdachi-pitsunda-rossii-1049623601.html

Барциц объяснил, зачем ратифицировать Соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России

Барциц объяснил, зачем ратифицировать Соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Минюст Абхазии после изучения Соглашения о передаче имущественного комплекса госдачи "Пицунда" в собственность России вынес заключение... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T17:35+0300

2023-12-26T17:35+0300

2023-12-26T19:21+0300

в абхазии

юстиция

министерство юстиции абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/06/1042994663_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e3083a5f82baaaaf3ee596729f9590b3.jpg

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Минюст Абхазии после изучения Соглашения о передаче имущественного комплекса госдачи "Пицунда" в собственность России вынес заключение о необходимости его ратификации. Как разъяснил министр юстиции Анри Барциц, ведомство обратило внимание на то, что некоторые позиции Соглашения не согласуются с законодательством Абхазии. Согласно закону Абхазии о международных договорах, отметил министр, при выявлении иных правил, чем установлены национальным законодательством, международный договор направляется в Парламент на ратификацию.Именно закон о ратификации Соглашения, принятый Парламент, сделает Соглашение частью абхазского законодательства.Анри Барциц отдельно подчеркнул, что внесение изменений в Соглашение о передаче госдачи "Пицунда" в собственность России в связи с выявленными техническими ошибками, возможно на данном этапе. Он добавил, что намерение абхазской и российской стороны передать объект в тех границах, которые есть, не изменилось, после выявления технической ошибки стороны также обменялись письмами и подтвердили свое намерение.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

юстиция, министерство юстиции абхазии, абхазия